Центральный детский магазин на Лубянке опечатали после многолюдной автограф-сессии со звездами "Майора Грома"

АГН "Москва" / Денис Воронин

Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке опечатали за нарушение противоэпидемических мер на автограф-сессии с актерами из фильма "Майор Гром". Как сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора, в отношении магазина применен временный запрет деятельности.

Как отмечает "Комсомольская правда", в минувшие выходные в магазине прошла автограф-сессия с участием звезд фильма "Майор Гром. Чумной Доктор". Очередь за автографами выстроилась даже за пределами магазина на Лубянке, по данным СМИ, на мероприятии присутствовало более 5 тыс. человек. В соцсетях заявили, что пришедшие не соблюдают социальную дистанцию в 1,5 метра. Это и стало поводом для проверки магазина на предмет соблюдения профилактических мер.

В этот же день столичный Роспотребнадзор возбудил и начал административное расследование в отношении ООО "БАБЛ" - организатора массового мероприятия в ЦДМ. По данным ведомства, во время автограф-сессии не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования, введенные из-за пандемии коронавируса. За нарушения предусматривается штраф для должностных лиц до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

В отношении организатора - АО "Лубянка-Девелопмент" - возбуждено административное дело по статье о нарушении санитарных норм (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Предусмотренное наказание для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. В ведомстве отметили, что позже материалы дела направят в Тверской районный суд Москвы.

В ходе расследования, как отметили в Роспотребнадзоре, был выявлен ряд нарушений, включая недостаточный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха в местах общего пользования, недостаточный запас дезинфицирующих средств. Также не были предоставлены результаты тестов на COVID-19 сотрудников клининга и технического персонала.

Экранизация российского комикса издательства Bubble "Майор Гром: Чумной Доктор", рассказывает о приключениях майора полиции Игоря Грома, который преследует убийцу-линчевателя, скрывающегося под маской чумного доктора. Неузнаваемая полиция в узнаваемом, но видоизмененном Санкт-Петербурге ведет непримиримую и весьма зрелищную борьбу с неоднозначным злом. Роль майора исполнил актер Тихон Жизневский, сыгравший одну из главных ролей в отмеченном критикой проекте "Топи", также в картине снимались Любовь Аксенова, Константин Хабенский, Алексей Маклаков, Анастасия Немоляева и Михаил Евланов.