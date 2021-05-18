Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий участие в парламентских выборах руководителям и членам организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, а также тем, кто финансировал такие организации

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Законопроект был внесен в Госдуму после того, как московская прокуратура потребовала признать экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией*, региональные штабы Алексея Навального и Фонд защиты прав граждан*

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий участие в парламентских выборах руководителям и членам организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, а также тем, кто финансировал такие организации.

Законопроект был внесен в Госдуму после того, как московская прокуратура потребовала признать экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией*, региональные штабы Алексея Навального и Фонд защиты прав граждан*. Первое заседание суда по этому делу должно было пройти 17 мая, но его перенесли на 9 июня. О планах баллотироваться в Госдуму ранее заявляли юрист ФБК* Любовь Соболь и глава московского штаба Навального Олег Степанов.

В законопроекте говорится, что "лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической организации, иным лицом, причастным к деятельности таких организаций, не могут быть избраны депутатами ГД до истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации".

И для признанных нежелательными



Соавтор законопроекта, председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев ("Единая Россия") пояснил, что учредители и руководители таких организаций разного уровня не смогут в течение пяти лет выдвигаться кандидатами в депутаты, а рядовые участники, работники и иные причастные лица, например финансировавшие "экстремистские" организации, - в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

Ограничение планируется распространить на лиц, которые были учредителями таких организаций и входили в руководство за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации организации, признанной экстремистской или террористической. Граждане, занимавшие в таких организациях рядовые должности и помогавшие ее работе, для получения запрета должны были работать там за год до соответствующего решения суда. Таким образом, закон будет иметь обратную силу.

"Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, допускающих в своих воззрениях нарушение закона вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны, оправдано с учетом особого статуса депутата. Необходимо исключить возможность использования ими парламентской трибуны и полномочий депутата для пропаганды и оправдания своих идей, а также для вербовки новых сторонников", - заявил Пискарев.

Не только Навальный, но и "Яблоко"

Законопроект поддержали 293 депутата, 45 проголосовали против, двое воздержались, передает "Дождь". В "Справедливой России" и КПРФ в ходе заседания заявили, что законопроект противоречит Конституции и "принципам демократии".

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов отметил, что "жулики и воры могут стать депутатами Госдумы, а человек, который написал, что жулики и воры украли [деньги], уже не имеют права избираться". "Вы какое государство строите? Бандит, какой угодно, может баллотироваться, а тот, кто об этом сказал, - нет. Когда у вас все суды под контролем, у вас и клуб любителей кошек признают экстремистами", - цитирует Иванова Znak.com.

Соавтор законопроекта Андрей Альшевских ("Единая Россия") заявил, что проект закона носит "предупредительный характер" и не вводит новые запреты, а "расширяет те, что есть". По его словам, избрание в Госдуму причастных к деятельности экстремистских организаций "дискредитирует принципы демократического государства и законные интересы избирателей".

Альшевских также разразился речью о некой политической партии, которая "в своей декларации открыто говорит, что Крым не является территорией России" и имеет право участвовать в выборах в Госдуму. "Как вы считаете, это угроза? Мы считаем, что угроза. И мы считаем, что подобных партий и кандидатов здесь быть не должно", - заявил единоросс. Znak.com уточняет, что о необходимости признать суверенитет Украины в границах 2013 года говорится в декларации партии "Яблоко".

Другой соавтор законопроекта, глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что "западники" действуют через организации, которые признаны в России нежелательными или экстремистскими.

Госдума также приняла в I чтении законопроект, ужесточающий законодательство в отношении признанных нежелательными организаций. За законопроект высказались 311 человек, а против - один. Еще три депутата воздержались от голосования.

В пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что противодействие работе таких организаций и блокирование попыток их влияния на социальные и политические институты российского общества должно рассматриваться как одно из приоритетных направлений деятельности органов власти. После его принятия ускоряется привлечение к уголовной ответственности: руководителям таких структур может грозить до 6 лет лишения свободы, а россияне, которые участвовали в деятельности таких НПО будут привлекаться сначала к административной и только потом к уголовной ответственности. Им может грозить до 4 лет лишения свободы.

Авторы законопроекта в пояснительной записке писали, что комиссия по вмешательству в дела России установила "факты участия граждан России в зарубежных тренингах по влиянию на избирательные кампании, организацию массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств".

Один из соавторов, Василий Пискарев, заявил, что организации, которые признаны нежелательными в России, "уютно" чувствуют себя в странах по "периметру" России, где реализуют направленные на россиян проекты - в Польше, Чехии, Литве, Эстонии, Украине, Грузии.

По словам Пискарева, в поле зрения авторов законопроекта - 10 зарубежных центров подготовки и более 40 адептов - российских граждан, которые получают финансирование на "подрывную деятельность".

Единственным депутатом, который открыто высказался против, стал Сергей Иванов из ЛДПР, который заявил, что авторы идеи защищают не "безопасность страны, а свое светлое будущее".