Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сообщили о резком ухудшении его здоровья после перенесенной экс-чиновником коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

"Нам стало известно о резком ухудшении здоровья Сергея Ивановича после перенесенной им болезни в "Лефортово". В этой связи защитники подали ходатайство на имя начальника следственного изолятора о срочном проведении ему медицинского обследования и его госпитализации", - приводит агентство слова адвоката Михаила Карапетяна.

"В тюремных условиях это невозможно. В противном случае болезнь может привести к инвалидности," - добавил защитник.

В начале мая Сергей Фургал был переведен из "Матросской тишины" в СИЗО Лефортово. Там он пробудет на карантине, после чего вернется в свою камеру. На 26 мая назначена апелляция по продлению срока содержания под стражей.