ВСЕ ФОТО Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил, что уходит с поста главы города

Официальный сайт Администрации Владивостока По словам губернатора, "Дальневосточная единая субсидия" 2018 года, благодаря которой сегодня ведется строительство парковок, реконструкция стадиона "Авангард" и обновляются фасады домов, призвана значительно улучшить облик города. Однако реализация этих планов очень сильно затянута

Pixabay.com Как сообщается на сайте правительства региона, Кожемяко заявил, что работа мэра Владивостока не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть

Правительство Приморского края

Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил, что уходит с поста главы города. "Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока", - написал он в Instagram.

Ранее вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Гуменюк должен досрочно покинуть пост из-за неудовлетворительной работы. Об этом Трутнев заявил в ходе беседы с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, который раскритиковал работу главы города.

Как сообщается на сайте правительства региона, Кожемяко заявил, что работа мэра Владивостока не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть. По его словам, качественных изменений в облике города не произошло, хотя на Владивосток выделяются значительные средства.

По словам губернатора, "Дальневосточная единая субсидия" 2018 года, благодаря которой сегодня ведется строительство парковок, реконструкция стадиона "Авангард" и обновляются фасады домов, призвана значительно улучшить облик города. Однако реализация этих планов очень сильно затянута.

"За два года не состоялся проект по парковкам, в такой же стадии находится стадион "Авангард", хотя, по заверению мэра, спортивный объект должен был сдаться в 2019 году. Не сданы детские сады, нам пришлось даже вернуть часть субсидии, потому что подрядчики не выполняли свои обязательства, и город ничего не делал в этом плане. Исходя из этого, хочу с вами согласовать позицию: работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет жителей", - заявил глава Приморья, напомнив, что на неудовлетворительную работу Гуменюка указывали еще в конце прошлого года, когда устраняли последствия ледяного дождя.

"Я думаю, он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему", - ответил Трутнев.

Трутнев отметил, что указом президента Владивосток стал столицей округа, и следует стремиться к тому, чтобы город действительно обрел этот статус для всех живущих на Дальнем Востоке и для гостей. "Поэтому давайте с ним разговаривайте на эту тему", - заключил вице-премьер.

В конце марта Олег Кожемяко опубликовал в своем Instagram видео после поездки по Владивостоку, в котором указал на жалобы жителей города на неубранные ветки, мусорные свалки и плохие дороги.

На следующий день губернатор вызвал Гуменюка в правительство для отчета о том, какие меры приняты в краевом центре для ликвидации последствий "ледяного" дождя и когда город приведут в порядок. "Очевидно, что работы затянуты, результата нет. Мэр попросил еще месяц на уборку. Посмотрим", - написал Кожемяко. Он отметил, что проблем в городе "более чем достаточно", а правительство получает многочисленные жалобы и не будет "просто наблюдать со стороны".

"Если глава и его команда не осознают важность вверенного им направления или не в состоянии справиться с ворохом проблем, будем принимать меры", - пообещал губернатор. Гуменюк тогда заверил, что в течение месяца все работы будут выполнены.

В середине апреля Кожемяко проинспектировал ход работ на объектах, строящихся в рамках национальных проектов и комплексного плана развития Владивостока. Тогда губернатор указал мэру на слабую работу и отметил, что вынужден будет докладывать полпреду, что Гуменюк не справляется со своими должностными обязанностями.