СК Иркутска возбудил дело о халатности после убийства сотрудником Росгвардии мужчины у ночного клуба

Фотобанк Moscow-Live / Шуклина Ольга

Следственный комитет Иркутской области возбудил против сотрудника Росгвардии уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (часть 2 статьи 293 УК). Как сообщается на сайте ведомства, 1 мая двое нетрезвых мужчин пришли в ночной клуб-ресторан "Дикая лошадь", но охрана заведения их не пропустила. По версии следствия, после этого мужчины начали вести себя агрессивно, и охрана клуба вызвала Росгвардию.

"Сотрудник Росгвардии произвел предупредительные выстрелы, однако один из мужчин не реагировал на требования сотрудников правоохранительных органов, продолжил оказывать физическое сопротивление. Позже произошел еще один выстрел, в результате которого 29-летний мужчина погиб на месте происшествия, а также был ранен охранник ночного клуба", - говорится в сообщении СК. По его данным, погибший отказался проехать в отдел полиции и вел себя неадекватно.

На видео с камер, опубликованном в паблике "ДТП 38RUS Иркутск" во "ВКонтакте", видно, как несколько мужчин разговаривают на парковке. К мужчине в белом подходит мужчина в черном (предположительно, охранник) и заводит руки ему за спину. К ним подходит росгвардеец, мужчина в белой рубашке отталкивает охранника. После этого росгвардеец, видимо, применяет оружие - мужчина в белом, шатаясь, отходит и падает.

Мать погибшего Светлана Ибрагимова рассказала "Сибирь. МБХ медиа", что требует переквалифицировать дело на статью об убийстве. По ее словам, силовик с опытом работы в 10 лет не поставил пистолет на предохранитель, и во время надевания наручников пистолет выстрелил - пуля прошла через руку охранника и убила задержанного.

"Росгвардия не должна думать о том, что они дрессировщики, а мы с вами в зоопарке. Убеждение, физическая сила, можно было вызвать патруль. А здесь он идет на видео, в одной руке наручники, в другой - пистолет заряженный с патроном, но не поставленный на предохранитель. Это явное нарушение требований безопасности. 10 лет проработал человек и не умеет обращаться с оружием. Обучать этих бойцов - это обязанность органов. Он [Илья] даже на видео снял рубашку, показывал, что у него ничего нет. Там убийство налицо", - заявила женщина.

По ее словам, она допускает, что выстрел был произведен ненамеренно, однако росгвардеец в любом случае нарушил технику применения оружия. "Если бы пистолет был на предохранителе, то никто бы не пострадал, и все бы ответили по закону", - заявила она.