Рамзан Кадыров

Официальный сайт Главы Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь оказался в центре скандала, связанного с блогосферой. Как пишет "Кавказский узел", 17 мая он провел прямой эфир в социальной сети Instagram, в ходе которого ответил на вопросы пользователей.

В ходе эфира Кадыров обратил внимание на комментарий одного из пользователей и зачитал его. "Ты не человек, ты просто шайтан", - процитировал он одного из комментаторов и засмеялся. Судя по звукам, глава республики при этом сделал скриншот.

"Если ты мне это пишешь, я найду тебя. И мы посмотрим, кто из нас шайтан. Самому тебе как там, не стыдно? Как ты будешь смотреть в зеркало? Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: "Если я умру, помогите моей семье". Как я помогал другим... Он будет плакать сейчас. Свои данные пришли мне вот сюда, в директ. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу", - сказал глава Чечни.

"Я никогда не отказывался от своих слов и всегда их подтверждал, а анонимы в соцсетях могут писать все что угодно, и на самом деле они много времени уделяют обсуждению каких-то слухов и сплетен. Я считаю, что нельзя так бесцельно тратить свою жизнь", - отметил впоследствии глава республики, слова которого приводит портал "Грозный-информ".

Также Кадыров ответил на вопрос анонимного пользователя о том, является ли он "проектом Путина". "Да, вы можете сказать, что я проект Путина. Я его пехотинец и с гордостью выполняю возложенные на меня обязанности. В самые сложные времена наш президент Владимир Путин поддержал мой народ, и результаты по восстановлению республики - это в основном его заслуга. Моя вера призывает служить такому руководителю", - подчеркнул Кадыров

В ноябре 2019 года Кадыров призвал наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь. "Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая - ничего не получится", - заявил Кадыров. Он добавил, что нельзя "оставить человека", который задевает честь, даже если "весь мир сгорит синим пламенем, законы всех стран будут нарушены". "Что такое закон? Закон, конституция, демократия - это есть благополучие населения. Все остальные - аферисты, предатели, сплетники и шизофреники - они разных мастей все, мы должны их остановить", - сказал Кадыров членам правительства.

Тогда в руководстве РФ отказались проверять слова Кадырова на экстремизм, как и в случае с роликом, появившимся годом позже. 13 апреля прошлого года Кадыров разместил на своей странице в Instagram ролик, в котором открыто угрожал расправой сотрудникам "Новой газеты", требуя "остановить этих нелюдей".

Возмущение Кадырова вызвала статья журналистки Елены Милашиной от 12 апреля о ситуации с коронавирусом в Чечне. В ней рассказывалось, что врачам не хватает средств защиты, больницы закрываются на карантин, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции и обращаются с заболевшими как с преступниками. Как пояснила Милашина, Кадыров публично приравнял инфицированных коронавирусом к террористам и "призвал бороться с ними соответствующими методами", в связи с чем люди "начали скрывать свою болезнь и умирать дома".

Глава Чечни в ответ обвинил "Новую газету" в "откровенной лжи", "продажности" и работе на западные спецслужбы, призвал ФСБ и корпорацию "Газпром", которую он ошибочно посчитал спонсором издания, разобраться с ним, а кроме того, намекнул на возможность физического устранения Елены Милашиной.

В ответ главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов предложил Кадырову или его пресс-секретарю прислать в редакцию официальное письмо, в котором "будут изложены внятные аргументы несогласия со статьёй", пообещав непременно его напечатать. Муратов подчеркнул, что "предложение действительно вплоть до 30 апреля".

После критики Кадырова Роскомнадзор по обращению Генпрокуратуры потребовал от "Новой газеты" удалить материал в течение суток по закону о фейках. Какие именно утверждения в статье были признаны некорректными, чиновники уточнять не стали. В Генпрокуратуре лишь отметили, что в статье содержится "недостоверная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также угрозу общественной безопасности". "Новая газета" выполнила требование и заблокировала доступ к статье.