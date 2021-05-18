Московский метрополитен подал в суд на внука "оклеветанного" Навальным ветерана

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав Дело в отношении Навального было возбуждено после того, как в июне 2020 года оппозиционер назвал "позором страны", "продажными холуями" и предателями участников агитационного ролика RT в поддержку поправок к Конституции

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Московский метрополитен обратился в арбитражный суд с иском к Игорю Колесникову, внуку ветерана Игната Артеменко, из-за "клеветы" на которого суд приговорил Алексея Навального к штрафу. О подаче иска узнали "Открытые медиа".

Игорь Колесников - индивидуальный предприниматель. Он занимается доставкой продуктов питания, строительством, ремонтом автомобилей, торговлей и управлением недвижимостью. Также Колесникову принадлежит сервисный центр по ремонту и обслуживанию техники Apple.

В чем суть требований метрополитена, неизвестно, но предприятие хочет взыскать с Колесникова 83 117 рублей. Сам Колесников информацию комментировать отказался. "А вам-то какое дело? Я что, персона какая-то известная? Я с журналистами раньше не общался и сейчас не буду", - заявил он. Московский метрополитен также не ответил на запрос по данному поводу.

20 февраля Бабушкинский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тысяч рублей в доход государства.

Дело в отношении Навального было возбуждено после того, как в июне 2020 года оппозиционер назвал "позором страны", "продажными холуями" и предателями участников агитационного ролика RT в поддержку поправок к Конституции. В съемках приняли участие дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин, Василий Лановой, Ирина Купченко, кардиолог Лео Бокерия, а также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

После этого Российский союз ветеранов пожаловался на Навального в СК. Родственники Артеменко заявили, что ветерану стало плохо из-за комментария оппозиционера, при этом сам мужчина не видел постов Навального, ему их пересказали. Суд счел, что Навальный достоверно знал, что распространяемые им сведения являются клеветой, "порочат честь и достоинство, подрывают репутацию".

При этом клеветой суд счел как обвинение Артеменко в "продажности", так и слова Навального о предательстве в адрес ветерана. Судья заявила, что доказательств совершения ветераном предательства нет, так как его не судили за госизмену или шпионаж. Таким образом, по логике суда, Навальный оклеветал героев видео, назвав их предателями. Интересно, что эксперт СК Альбина Глотова в суде сказала, что слова Навального "позор страны" и "продажные холуи" в адрес героев ролика о поправках представляют собой оценочные суждения, а не клевету. Однако суд эту экспертную оценку проигнорировал.