Судья Якутского городского суда Максим Горохов, рассматривающий уголовное дело в отношении шамана Александра Габышева, пригрозил подвергнуть принудительному приводу на заседание замначальника полиции Якутии Олега Лебедя

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Судья Якутского городского суда Максим Горохов, рассматривающий уголовное дело в отношении шамана Александра Габышева, пригрозил подвергнуть принудительному приводу на заседание замначальника полиции Якутии Олега Лебедя, который руководил операцией по штурму дома Габышева, его задержанию и доставлению в психдиспансер в мае 2020 года и в январе 2021-го.

Координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников сообщил "МБХ медиа", что Лебедь должен явиться в суд 19 мая для дачи свидетельских показаний. До этого он не являлся на судебные заседания, ссылаясь на занятость.

В 2019 году против Габышева возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму из-за "призывов к насильственным действиям" в отношении президента России Владимира Путина. В феврале 2021 года на него завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти. 30 апреля суд приступил к рассмотрению этих дел.

После новогодних праздников Габышев объявил о подготовке нового похода на Москву "на белом коне". В конце января его принудительно забрали в психоневрологический диспансер, в операции были задействованы 50 полицейских и девять автомобилей. Двери дома шамана были взломаны, внутри раскиданы вещи, а на полу было много красных пятен, похожих на кровь.

В феврале Якутский городской суд отправил Габышева на недобровольную госпитализацию по иску местного психоневрологического диспансера, указавшего, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации". В психдиспансере утверждают, что после выписки летом 2020 года Габышев наблюдался у врача несколько месяцев, но в декабре заявил, что больше не будет ходить на прием.

В марте по результатам психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в якутском диспансере, шаман был признан невменяемым. В мае командир взвода Росгвардии заявил на заседании суда по делу о принудительном лечении Габышева, что во время штурма дома и задержания шамана силовики рассматривали возможность его убийства, но решили этого не делать, так как Габышев "одаренный и общественный".