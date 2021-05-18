Вечером во вторник в Петербурге пришла сильная гроза с ливнем, порывистым ветром, в городе ветром валило деревья и срывало крыши с гаражей, передает "Интерфакс".

Два человека пострадали при падении сорванной ветром конструкции. "По данным ВЦМК (Всероссийский центр медицины катастроф), пострадало от падения конструкции два человека", - сообщило управление МЧС. Состояние пострадавших не уточняется.

Как передают корреспонденты агентства, проливной дождь, порывистый ветер и гроза начались около 20:00. Разгул стихии пришелся на Петроградский район. В южных и северо-восточных районах города до сих пор видны молнии и ощущается ветер. В центре стало спокойнее, продолжается небольшой дождь.

Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями поваленных деревьев, сорванных с гаражей крыш и "летающих" крышек люков. Некоторые пользователи публикуют видео с загоревшимися после удара молнии частными домами на окраинах.

По данным регионального управления МЧС на 21:00 по Москве, спасателям пришлось совершить два десятка выездов - по вызовам об упавших деревьях, об угрозе обрушения крыши и хлипких конструкций, о протечек крыш, обрывов проводов и падением светофоров. Повреждения получили не меньше восьми машин, о пострадавших людях в управлении ничего не сообщают. При порывах скорость ветра достигала 16 метров в секунду.

По состоянию на 22:00, спасатели 57 раз выезжали ликвидировать последствия непогоды - упавшие деревья, светофоры, элементы кровли и слабо закрепленные конструкции, кладки балконов, оборванные провода; из-за протечек кровли оказались затоплены помещения. По предварительным данным, повалено 26 деревьев, пострадали 14 автомобилей.

Жители города публикуют в социальных сетях последствия буйств стихии: упавшие деревья, обрушение крыши около станции метро "Пионерская", вставшие машины на петербургских дорогах.

Известный тревел-блогер Сергей Сухов заснял и опубликовал в своем Instagram-аккаунте, как в крест Исаакиевского собора во вторник вечером попала молния.