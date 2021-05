Пленарное заседание научного совета при Совете безопасности РФ

Совет безопасности РФ

11 мая президент РФ Владимир Путин существенно обновил состав научного совета при Совете безопасности, созданный для "научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности", помощи в разработке стратегии национальной безопасности и документов стратегического планирования, определении приоритетов, критериев и показателей. Одним из новых членов научного совета оказался некто А.Г. Старунский - заместитель командира войсковой части 55111, которого американские и эстонские спецслужбы подозревали в причастности к кампаниям по дезинформации в интернете. Об этом пишет "Медуза"*.

Александр Геннадьевич Старунский неоднократно упоминался в американских СМИ в связи с информационными операциями ГРУ. В июле 2020 года The Associated Press и The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США заявили, что Старунский был офицером ГРУ и распространял для англоязычной аудитории фейки о коронавирусе. Имя Старунского американские СМИ связывают с сайтом inforos.ru, якобы находящимся под контролем ГРУ.

На сайте inforos.ru указан адрес редакции "Информационного агентства Инфорос", по этому же адресу расположены три организации, совладельцами которых в базе "СПАРК-Интерфакс" значится Александр Геннадьевич Старунский. Это автономная некоммерческая организация (АНО) "Информационная цивилизация XXI век", АНО "Институт русского зарубежья" и ассоциация "Деловой клуб ШОС", которой с апреля 2019 года принадлежит 20% ИА "Инфорос". Также Старунский с 2005 года является членом совета директоров агентства.

28 июля 2020 года The New York Times опубликовала статью, в которой назвала Старунского и его коллегу Дениса Тюрина "россиянами со связями в ГРУ". По данным издания, в их задачи входило распространение дезинформации по заданию силовиков через сайты inforos.ru, infobrics.org и oneworld.press. 15 апреля 2021 года Денис Тюрин попал в американский санкционный список как сотрудник ГРУ вместе с компанией "Инфорос". Старунского в этом списке нет.

По мнению NYT, Тюрин и Старунский занимаются так называемым отмыванием информации: дезинформация, созданная под контролем ГРУ, сначала размещается на крайне малоизвестных сайтах, а затем ее перепечатывают другие, более популярные западные ресурсы пророссийской направленности.

Такие сайты служат "усилителями" дезинформации ГРУ, но напрямую их связь с российскими спецслужбами не доказана. Кроме того, c мая по июль 2020 года связанные с ГРУ сайты опубликовали около 150 статей о пандемии коронавируса - в частности, о том, что вирус может быть биологическим оружием.

Сам Александр Старунский не ответил на звонки и SMS журналистов. В пресс-службе президента России подтвердили, что в состав научного совета при Совбезе действительно включен заместитель командира воинской части 5111 А. Г. Старунский, но отказались сообщать, является ли он тем же самым человеком, что упоминался в западных СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что не располагает подобной информацией, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента "Эха Москвы".

"Это консультативный орган, который привлекается по мере необходимости для получения экспертной оценки тех или иных процессов, как во внутренней, так и во внешней политики", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем связано обновление списка научного совета при Совбезе и как работает этот орган.