ФСБ прослушивала бывшего главу Пензенской области Ивана Белозерцева и основателя фармгруппы "Биотэк" Бориса Шпигеля с июня 2020 года. Данные об этом, как пишет РБК, присутствуют в материалах дела. Их следователь Андрей Вениаминов приложил к ходатайству о продлении ареста Белозерцева.

В материалах дела есть справки о прослушивании телефонных переговоров от 25 ноября и 30 июня 2020 года, упомянул на заседании один из адвокатов бывшего губернатора Алексей Сергеенко.

Так, в разговоре, который датируется июнем, идет речь о передаче Белозерцеву 20 млн рублей. Экс-губернатор признает их получение, но утверждает, что это была спонсорская помощь со стороны Шпигеля на избирательную кампанию. Как указал Сергеенко, в этом разговоре "Шпигелю дается указание передать деньги в любом случае, независимо от решения Ивана Александровича", заключение контрактов не ставится в зависимость от получения этой суммы.

Кроме того, из датированных июнем переговорах обвиняемых следует, что у гендиректора ОАО "Фармация" Антона Колоскова был личный телефон министра здравоохранения области Александра Никишина, их связывали "доброжелательные отношения" и вопрос о поставках он решал напрямую с ним, а "необходимость вмешательства со стороны Белозерцева отсутствовала", заявил адвокат.

Напомним, еще в начале апреля Борис Шпигель сказал, что был в курсе "прослушки", и обещал сотрудничать со следствием. "Я специально разговаривал с телефона, который был на просушке, потому что я ничего не боялся. Я все расскажу следствию, и все встанет на свои места", - заверил он, подчеркнув, что не скрывался. Наличие же российского и израильских паспортов, по мнению бизнесмена, "ничего не значит", и, если бы он хотел остаться в Израиле, то сделал бы это. "Я знал, что меня прослушивают", - подчеркнул предприниматель.

Белозерцев и Шпигель останутся под стражей по меньшей мере до августа. По версии следствия, в 2020 году пензенский губернатор Иван Белозерцев получил от главы "Биотэка" Бориса Шпигеля через посредников, среди которых была жена бизнесмена Евгения Шпигель, более 31 млн рублей взяток в виде денег, автомобиля Mercedes V250d и брендовых часов марки Breguet. Взятки платились за помощь его фармкомпаниям в заключении выгодных для них сделок.

Всего в рамках дела в СИЗО отправили шесть человек. В зависимости от роли им вменили дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ). Никто из них вину не признал.