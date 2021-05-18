На подмосковном полигоне Алабино погиб срочник. Его сбил военный грузовик, когда солдат пропускал транспортное средство через контрольно-пропускной пункт, передает РИА "Новости".

Водитель автомобиля "Урал" не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывавшего ворота для пропуска грузовика. Видео происшествия с камеры наблюдения, опубликовал телеканал Рен ТВ.

Военнослужащего доставили в лечебное учреждение, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Водителя "Урала" задержали. В настоящее время его допрашивают.