Глава Якутска решила продать здание мэрии, а чиновников пересадить в "опенспейс"

Мэр Якутска Сардана Авксентьева, которую в соцсетях называют "мэром здорового человека" объявила о подготовке к продаже здания мэрии, так как "городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города". По ее словам, власти Якутска готовы построить новое "недорогое" здание и переехать туда.

"Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга", - написала Авксентьева в Instagram. В центре города планируется организовать один фронт-офис для приема граждан.

По словам мэра, на здание мэрии уже есть "заинтересованные потенциальные покупатели", но "надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешевке" друзьям или родственникам". "Это здание мне как дом, я знаю каждый его закуток, поэтому я так долго взвешивала решение", - отметила Авксентьева.

Кроме того, мэрия Якутска начнет тестировать программу поездок на такси в рабочих целях. "Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета", - пояснила Авксентьева.

Сардана Авксентьева на выборах 2018 года обошла представителя "Единой России" Александра Саввинова. Одним из первых ее распоряжений на посту мэра Якутска стал отказ от дорогих служебных автомобилей. На торги были выставлены четыре внедорожника повышенной комфортности Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol.

Позже Авксентьева уволила начальника муниципального казенного учреждения "Управление делами" Максима Артемьева, который заключил два контракта на сумму более одного миллиона рублей для обслуживания банкетов мэрии. Градоначальница отметила, что поручения о такой закупке чиновнику не давала.