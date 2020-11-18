В центре Улан-Удэ около 40 предпринимателей из торговых центров устроили в среду акцию протеста против двухнедельных ограничений на работу, которые были введены с 16 ноября из-за коронавируса. Они потребовали либо полного локдауна с закрытием федеральных сетевых магазинов, либо отмены всех ограничений

Newbur видео / YouTube Власти Бурятии на две недели запретили работу общепита, торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, бань и саун

Город Улан-Удэ / ВКонтакте

В центре Улан-Удэ около 40 предпринимателей из торговых центров устроили в среду акцию протеста против двухнедельных ограничений на работу, которые были введены с 16 ноября из-за коронавируса. Они потребовали либо полного локдауна с закрытием федеральных сетевых магазинов, либо отмены всех ограничений, которые усиливают неприязнь местных жителей к центральной власти.

Протестующие собрались недалеко от площади Советов между торговыми центрами "Форум" и "Столичный". Они сформировали инициативную группу и написали обращения в правительство республики, УФАС и Роспотребнадзор, передает "Интерфакс".

"Сейчас мы на митинге собираем подписи и планируем проводить одиночные пикеты на площади Советов, - сообщила журналистам представитель группы. - Мы - самое слабое звено, а федералы сильное. Почему местный торговый центр "Столичный" закрыт, а напротив большой торговый центр "Форум" открыт и туда активно заходят люди? Люди вынуждены сократить все, даже сотрудников. Мы возмущены тем, что мы не можем работать, а федералы могут. И они сейчас фактически монополисты".

Магазины крупных сетей включены на федеральном уровне в список системообразующих, и поэтому продолжают работу. Правовой статус распоряжения министерства экономики РФ о системообразующих предприятиях выше республиканского указа.

На стихийном собрании предприниматели заявляли о том, что это несправедливо. Бизнес недополучит крупную часть выручки, особенно это касается обувных бутиков и магазинов одежды, ведь у них в разгаре сезон, когда извлекается основная прибыль. Предприниматели напомнили, что весеннее закрытие пережили не все, и считают, что вторая волна закрытия станет для малого бизнеса убийственной.

В среду бизнесмены подали в мэрию Улан-Удэ уведомление о митинге. Телеграм-канал "Степной дозор" сообщил, что предприниматели планируют собраться 29 ноября на площади Советов в количестве 300 человек. Основной темой митинга значится пересмотр ограничительных мер в отношении торговых центров.

Администрация Улан-Удэ наверняка откажет в проведении митинга. Уже давно митинги на площади Советов и площади Революции запрещены, сейчас власти согласовывают такие мероприятия в основном в парке "Юбилейный". К тому же, до конца ноября в Бурятии действует запрет на массовые мероприятия, отмечает "Байкал-Daily".

Телеграм-канал "БурКОПсоюз" пишет, что данная заявка была подана с формальной целью - для получения отказа и обоснования выхода протестующих на одиночные пикеты, которые начнутся 19 ноября.

Напомним, власти Бурятии на две недели запретили работу общепита, торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, бань и саун. В республике продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, магазины, торгующие мобильными телефонами, и салоны связи, а также магазины, торгующие непродовольственными товарами первой необходимости. Глава региона Алексей Цыденов обещал, что после 30 ноября ограничения продлевать не будут.

"Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится. Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения", - говорил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя локдаун в Бурятии, заявил, что в регионе пришлось принять такое решение "в рамках особых полномочий". По его словам, комплексного плана по усилению ограничений нет и быть не может.

"Потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому сейчас какого-то комплексного плана нет, сейчас работа идет конкретно по регионам", - пояснил он.