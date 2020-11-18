Группа депутатов Государственной думы и сенаторов Совета федерации предложила изменить закон об образовании в РФ и ввести в него понятие "просветительская деятельность", которую будет запрещено вести вне жестких рамок, установленных федеральным правительством. Документ с этой инициативой появился в среду в базе нижней палаты парламента.

Депутаты предлагают определить просветительскую деятельность как действия вне рамок образовательных программ, "направленные на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенций в целях интеллектуального, нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека", - то есть, по сути, любые лектории вне образовательной программы школы и университета. В законе говорится, что заниматься просветительством можно будет только при соблюдении требований, предусмотренных законом об образовании и специальными нормативными актами, которые правительству РФ только предстоит принять.

В обосновании парламентарии пишут, что таким образом хотят противодействовать "бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию госполитики РФ, пересмотр истории и подрыв конституционного строя".

Чтобы не допустить иностранного вмешательства, федеральные органы власти должны получить право выдавать специальные заключения на "международное сотрудничество образовательных организаций", и без них заниматься просвещением сверх основной программы будет нельзя, пишет Znak.com.

Также законопроектом предусматривается запрет на использование просветительской деятельности "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".

Под законопроектом подписались глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев и почти все члены этой комиссии, включая свердловского депутата Андрея Альшевских и бывшего крымского прокурора Наталью Поклонскую. От Совфеда проект подписали члены временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ во главе с сенатором Андреем Климовым.

Это не единственная изоляционистская инициатива Госдумы за последние дни. Во вторник Андрей Климов предложил внести поправки в избирательное законодательство, добавив понятия "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента". По словам Климова, принять такие поправки необходимо для того, чтобы российские избиратели имели "более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат" на выборах. Депутаты также планируют расширить перечень критериев, по которым граждан будут вносить в категорию иноагентов. В число таких признаков предлагается включить участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источникам может быть использовано против безопасности страны.