Федеральная служба безопасности России не увидела повода для возбуждения уголовного дела в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального химоружием типа "Новичок", как установили международные эксперты

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Алексей Навальный в берлинской клинике Charite

Алексей Навальный / Facebook

Федеральная служба безопасности России не увидела повода для возбуждения уголовного дела в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального химоружием типа "Новичок", как установили международные эксперты. Об отказе начать расследование сообщила в своем Telegram-канале юридическая служба Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Навальный.

Обращение ФБК рассмотрело Следственное управление спецслужбы. В ответе ФСБ, который приводят сотрудники фонда Навального, говорится, что оснований для принятия процессуальных решений по указанным ФБК фактам нет "в связи с их проверкой другим правоохранительным органом".

Из-за этого ФБК пожаловался в Лефортовский районный суд в порядке ст. 125 УПК на бездействие Следственного управления ФСБ, передает РБК.

Юридическая служба фонда обратилась в ФСБ с заявлением о возбуждении дела по ст. 355 УК РФ (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического и другого вида оружия массового поражения) в начале октября. Они указали на выводы военных специалистов из Германии, которые нашли в организме Навального следы боевого яда из группы "Новичок". Позднее это же вещество обнаружили две независимые лаборатории из Франции и Швеции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Все это, как заявили юристы, свидетельствует о применении, разработке и накоплении "Новичка" в России, несмотря на доклад председателя Государственной комиссии по ликвидации химического оружия от 27 сентября 2017 года, согласно которому в стране был ликвидирован весь запас химоружия.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с оппозиционером на борту совершил экстренную посадку в Омске, политик впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Два дня власти не давали разрешение на транспортировку политика в зарубежную клинику, ссылаясь при этом на рекомендации врачей и "нетранспортабельное" состояние пациента. Потом родственникам и соратникам Алексея Навального все же удалось добиться его перевозки в берлинскую клинику Charite.

Омские врачи утверждали, что результаты анализов оппозиционера не показали следов ядов в его организме. В Кремле отвергают обвинения в причастности Москвы к отравлению Навального и указывают, что ждут от Берлина информацию о ходе его лечения. В МИДе выводы ОЗХО считают бездоказательными и отмечают, что с "Новичком" работали более чем в 20 странах Запада.

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что не медики, а именно он с самого начала контролировал ситуацию с Навальным. По словам главы государства, он разрешил транспортировку оппозиционера в Германию, и тем самым спас его.

Евросоюз в связи с произошедшим ввел санкции против России, под них попали шесть высокопоставленных чиновников и силовиков. Москва объявила об ответных мерах.

В России до сих пор не заведено уголовное дело в связи с отравлением Навального. В конце августа в Генпрокуратуре заявили, что для этого нет оснований. Доследственной проверкой занималось управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Из-за отказа возбудить дело соратники оппозиционера обратились в Европейский суд по правам человека.