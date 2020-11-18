Президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области

Пресс-служба Президента России Вячеслав Гладков

Портал органов государственной власти Ставрополького края

Президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области, сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области", - говорится в сообщении.

Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области. Он окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов им. Вознесенского по специальности "Менеджмент" и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (МВА)", сообщает пресс-служба администрации Белгородской области. Гладков является кандидатом экономических наук.

До назначения врио губернатора Вячеслав Гладков с 2018 года занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, еще раньше - вице-губернатора Севастополя. Он является выпускником третьего потока так называемой школы губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики, передает ТАСС.

70-летний Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, объявил 17 сентября о своей отставке. Перед этим он подписал распоряжение о назначении своим первым заместителем бывшего главу Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, кандидатуру которого утвердила единогласно на заседании 22 сентября областная дума. Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Савченко, передает РИА "Новости".