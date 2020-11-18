В Государственную думу РФ в среду внесен проект закона о возможности признания иностранными агентами физических лиц, занимающихся политической деятельностью или сбором информации в военно-технической сфере, а также получающих деньги и иную помощь из-за рубежа.

Авторы, группа депутатов и сенаторов, предлагают уточнить признаки отнесения физических лиц к категории "иностранных агентов", требующих установленной регистрации на территории РФ. В число таких признаков предлагается включить участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источникам может быть использовано против безопасности страны, передает "Интерфакс".

При этом такая "деятельность должна быть связана с иностранным воздействием, то есть получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получение любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников".

Кроме того, согласно законопроекту, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как об организации, так и о физическом лице, - СМИ будут обязаны снабжать материалы указанием, что это лицо - НКО, общественное объединение или физического лицо - исполняет функции иностранного агента.

В Госдуму также внесен проект закона, допускающий признание иностранных журналистов физическими лицами, выполняющими функции иностранного агента. В случае осуществления иностранным журналистом, аккредитованным в РФ, деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, несовместимой с его профессиональной деятельностью журналиста, такое лицо включается в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, указано в проекте закона (1057914-7).

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о запрете участия иностранных агентов в избирательных кампаниях в России, сообщил глава парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Речь идет об изменениях в законодательство об избирательном процессе, в закон "Об основных гарантиях избирательных прав", вносим небольшое дополнение, чтобы иноагенты не могли участвовать в избирательных кампаниях, - сказал Пискарев в среду, сославшись при этом на некий международный опыт.

"Это мировая практика, избирательные кампании - это наше внутреннее дело, поэтому иностранные агенты не должны в них влезать, формировать там повестку, мировоззрение", - подчеркнул он.

По словам депутата, законопроект внесен в рамках пакета законопроектов совместно с комиссией Совета Федерации по защите суверенитета РФ от внешнего вмешательства.

Напомним, закон о людях-иноагентах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года. В Госдуму законопроект внесли депутаты Петр Толстой и Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Проект закона стал продолжением инициативы, принятой российскими властями в качестве "зеркальной меры" на признание телеканала RT иностранным агентом в США. В ответ в России признали иностранными агентами десять американских СМИ.

Законопроект предполагал, что физическое лицо может быть признано иностранным агентом, если оно распространяет материалы для неограниченного круга лиц и получает иностранное финансирование.

Поправки, подготовленные ко второму чтению, позволяют причислить к иностранным агентам граждан, которые распространяют сообщения и материалы СМИ-иностранных агентов или участвуют в создании этих материалов и при этом получают финансирование из-за рубежа. Таким образом, иностранными агентами могут признать, например, журналистов, которые работают в СМИ, уже признанных в России таковыми.

Принятие закона, создающего новый механизм преследования инакомыслящих и тех, кто не является потребителем государственной пропаганды, пытались остановить деятели культуры. Они обратились к Владимиру Путину с открытым письмом с просьбой отклонить законопроект. Письмо подписали, в частности, музыканты Андрей Макаревич и Алексей Паперный, писатели Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, художник-мультипликатор Гарри Бардин, актриса Лия Ахеджакова, режиссер Владимир Мирзоев, актер Андрей Смирнов, литературовед и издатель Ирина Прохорова, политики Лев Шлосберг, Леонид Гозман, правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, Борис Альтшулер, социолог Лев Гудков, кандидат исторических наук Сергей Дмитриев, физик Адам Гликман. Всего обращение подписали 60 человек, участников Конгресса интеллигенции.

"Первая же статья Гражданского кодекса говорит о недопустимости вмешательства в частные дела, о добровольности приобретения и осуществления гражданских прав", - подчеркивалось в заявлении. Конкретный гражданин не может заранее предсказать последствия и основания применения нового закона к нему. Он посягает на базовые конституционные права, а оспорить его применение в суде будет почти невозможно, утверждали правозащитники и деятели культуры.

"Клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного, и не исполнял волю иностранных заказчиков", - говорилось в открытом письме. Однако гарант Конституции Владимир Путин оказался глух к этим доводам.