В больнице в Коммунарке взорвалась труба с кислородом

Разрыв трубы с кислородом произошел в больнице для больных коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей без возгорания и обрушений. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По его данным, разрыв трубы с кислородом на работе больницы в Коммунарке не отразился.

"В корпусе больницы, где произошла разгерметизация кислородной магистрали, больных не было, он на реконструкции", - добавил собеседник агентства.

Немного позже информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при прорыве трубы с кислородом пострадал рабочий. "За медпомощью обратился мужчина. Это рабочий, который занимался монтажом временных корпусов больницы для коронавирусных больных. Его состояние стабильное, ему оказывают помощь силами больницы", - сказал собеседник.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС ТАСС уточнили, что данный корпус еще не сдан в эксплуатацию. "Пожара нет. Людей в корпусе не было. Сведения о пострадавших не поступали", - сказал представитель ведомства.

В МЧС отметили, что инцидент произошел "во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов".

"По предварительной информации, данный инцидент на работе больницы не отразился", - добавил источник. По словам собеседника агентства, в результате разрыва трубы была повреждена обшивка корпуса. Пожара после разрыва трубы не было.

Ранее источник сообщил, что в Коммунарку направлены пожарные. "Поступила информация о том, что в городской клинической больнице N 40 в Коммунарке, где находятся больные коронавирусом, произошел хлопок кислородного баллона. На место для проверки данной информации следуют пожарные", - сказал собеседник агентства.

При этом очевидцы сообщали, что на месте был пожар, так как шел белый дым. "Очевидцы приняли за пожар выходящий из аварийной трубы кислород", - уточнил источник.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, поступила заявка о пожаре по адресу: Сосенский Стан, дом 8, строение 1-20. "Подразделения прибыли, информация проверяется. Сведения о пострадавших не поступали", - добавили в главке.