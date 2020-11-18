В Совет Федерации поступило представление Генпрокуратуры с просьбой разрешить задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня

Moscow-Live / Вячеслав Акишин Михаил Мень

Пресс-служба Президента России

В Совет Федерации поступило представление Генпрокуратуры с просьбой разрешить задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Его планируется привлечь в качестве обвиняемого в связи с хищением 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, которую Мень возглавлял на протяжении почти восьми лет.

Как уточняет РИА "Новости", Следственный комитет РФ расследует дело по факту хищения 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, которое произошло в 2011 году: сообщается, что к хищению причастны должностные лица правительства Ивановской области и некие бенефициары группы компаний.

"В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области", - сказал генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совфеда. Его слова приводит "Интерфакс".

По данным РБК, Совфед одобрил задержание Меня и снятие с него неприкосновенности. Как уточнила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, мера пресечения в отношении Меня предложена в виде "запрета определенных действий". "В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять", - сказал Мень "Интерфаксу". Он добавил, что находится в России, и назвал все обвинения против него "ерундой".

В Счетной палате Мень работает с июня 2018 года. До этого он был министром строительства и ЖКХ с ноября 2013 года по май 2018 года, но не вошел в обновленный состав правительства после начала очередного президентского срока Владимира Путина. В июне президент предложил назначить его аудитором. Ивановской областью Мень руководил с декабря 2005 года по середину октября 2013 года.

Летом 2019 года преемник Меня на посту губернатора Павел Коньков был задержан по обвинению в хищении 700 миллионов рублей. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные неустановленные лица совершили хищение бюджетных денежных средств, перечисляя их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".