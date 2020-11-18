В Госдуме предложили приравнять пикетные очереди и массовые прогулки к митингам и отменять акции из-за "угрозы теракта"

Moscow-Live / Михаил Тихонов Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") внес два законопроекта, ужесточающие правила проведения митингов

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") внес два законопроекта, ужесточающие правила проведения митингов. Поправки запрещают финансировать митинги из иностранных источников, приравнивают пикетные очереди к публичным акциям и вводят ряд запретов для журналистов, пишет "Коммерсант".

Первый проект Вяткина о внесении изменений в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" предлагает запретить митинги на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб (МВД, ФСБ), чтобы не парализовать их деятельность. При наличии угрозы чрезвычайной ситуации или теракта власти смогут переносить или отменять акции.

Также предлагается закрепить в законе норму, позволяющую суду признавать публичным мероприятием пикетную очередь или "массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах", направленное на формирование мнений или выдвижение требований. К ним относятся прогулки, "кормление голубей", "дворовые чаепития". Вяткин заявил, что в одиночных пикетах нередко участвуют организованные группы людей, что фактически означает массовую акцию.

Журналистам, работающим на митингах, предлагается запретить участие в них - агитировать, собирать пожертвования или подписи, использовать символику или "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", а также скрывать "признак представителя СМИ". По словам Вяткина, многие из задержанных на массовых акциях "выдают себя" за журналистов, и новый законопроект должен заставить журналистов выбирать между участием в акции и ее освещением в СМИ: журналисты без опознавательных знаков будут считаться участниками митинга.

Другой законопроект касается финансовых вопросов. Вяткин предлагает запретить финансировать публичные акции иностранцам, НКО-иноагентам, россиянам младше 16 лет, анонимным жертвователям и юрлицам, зарегистрированным менее чем за год до этого. Деньги на такие мероприятия должны быть переведены на специальный счет с указанием паспортных данных гражданина либо банковских реквизитов юрлица.

Вяткин заявил, что иностранные правительства и НПО выделяют внушительные суммы для поддержания "определенной политической активности" в России, что является формой "грубого вмешательства во внутренние дела". Подобное финансирование, по его мнению, происходит в Белоруссии и направлено на "коренную смену внутреннего и внешнеполитического курса".

Думские оппозиционеры выступили против законопроекта: как заявил представитель КПРФ, писатель Сергей Шаргунов, в случае его принятия уголовное дело можно будет завести на любого из журналистов, который придет на митинг выразить свою гражданскую позицию без отличительного знака, а потом решить осветить этот митинг в прессе.

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин отметил, что на полноценных акциях вроде акций протеста в Хабаровске подобные меры не работают, а сами единороссы таким образом изолируют себя от реальных проблем. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что разграничение участия журналистов в акции или ее освещения в прессе действительно необходимо, как и проверка привлечения участников извне, однако сами ограничения не лишат заинтересованные стороны возможности участвовать в протестных акциях.

Руководитель правозащитной организации "Апология протеста" Алексей Глухов напомнил, что идея "западного следа" в публичных акциях обсуждалась еще в прошлом году, после протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. По мнению Глухова, новые поправки могут не только обернуться привлечением к ответственности рядовых жителей, "которые выйдут требовать включения горячей воды", но и увеличить риск уголовного преследования активистов по так называемой "дадинской статье" о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В то же время глобально они ни на что не повлияют, так как участники акций протеста знают, что ставят себя вне закона самим фактом участия в такой акции.