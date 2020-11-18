В Госдуме предложили приравнять пикетные очереди и массовые прогулки к митингам и отменять акции из-за "угрозы теракта"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") внес два законопроекта, ужесточающие правила проведения митингов. Поправки запрещают финансировать митинги из иностранных источников, приравнивают пикетные очереди к публичным акциям и вводят ряд запретов для журналистов, пишет "Коммерсант".
Первый проект Вяткина о внесении изменений в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" предлагает запретить митинги на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб (МВД, ФСБ), чтобы не парализовать их деятельность. При наличии угрозы чрезвычайной ситуации или теракта власти смогут переносить или отменять акции.
Также предлагается закрепить в законе норму, позволяющую суду признавать публичным мероприятием пикетную очередь или "массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах", направленное на формирование мнений или выдвижение требований. К ним относятся прогулки, "кормление голубей", "дворовые чаепития". Вяткин заявил, что в одиночных пикетах нередко участвуют организованные группы людей, что фактически означает массовую акцию.
Журналистам, работающим на митингах, предлагается запретить участие в них - агитировать, собирать пожертвования или подписи, использовать символику или "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", а также скрывать "признак представителя СМИ". По словам Вяткина, многие из задержанных на массовых акциях "выдают себя" за журналистов, и новый законопроект должен заставить журналистов выбирать между участием в акции и ее освещением в СМИ: журналисты без опознавательных знаков будут считаться участниками митинга.
Другой законопроект касается финансовых вопросов. Вяткин предлагает запретить финансировать публичные акции иностранцам, НКО-иноагентам, россиянам младше 16 лет, анонимным жертвователям и юрлицам, зарегистрированным менее чем за год до этого. Деньги на такие мероприятия должны быть переведены на специальный счет с указанием паспортных данных гражданина либо банковских реквизитов юрлица.
Вяткин заявил, что иностранные правительства и НПО выделяют внушительные суммы для поддержания "определенной политической активности" в России, что является формой "грубого вмешательства во внутренние дела". Подобное финансирование, по его мнению, происходит в Белоруссии и направлено на "коренную смену внутреннего и внешнеполитического курса".
Думские оппозиционеры выступили против законопроекта: как заявил представитель КПРФ, писатель Сергей Шаргунов, в случае его принятия уголовное дело можно будет завести на любого из журналистов, который придет на митинг выразить свою гражданскую позицию без отличительного знака, а потом решить осветить этот митинг в прессе.
Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин отметил, что на полноценных акциях вроде акций протеста в Хабаровске подобные меры не работают, а сами единороссы таким образом изолируют себя от реальных проблем. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что разграничение участия журналистов в акции или ее освещения в прессе действительно необходимо, как и проверка привлечения участников извне, однако сами ограничения не лишат заинтересованные стороны возможности участвовать в протестных акциях.
Руководитель правозащитной организации "Апология протеста" Алексей Глухов напомнил, что идея "западного следа" в публичных акциях обсуждалась еще в прошлом году, после протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. По мнению Глухова, новые поправки могут не только обернуться привлечением к ответственности рядовых жителей, "которые выйдут требовать включения горячей воды", но и увеличить риск уголовного преследования активистов по так называемой "дадинской статье" о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В то же время глобально они ни на что не повлияют, так как участники акций протеста знают, что ставят себя вне закона самим фактом участия в такой акции.