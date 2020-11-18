Губернатор Мордовии Владимир Волков попросил президента России Владимира Путина о своей отставке, объяснив это тем, что "нужно давать дорогу молодым"

Пресс-служба Президента России Владимир Волков с 1995 года был председателем правительства Мордовии, в 2012 году стал главой региона. На выборах 2017 года представляющий "Единую Россию" Волков набрал 89,19% голосов

Официальный портал Правительства Республики Мордовия

Губернатор Мордовии Владимир Волков попросил президента России Владимира Путина о своей отставке, объяснив это тем, что "нужно давать дорогу молодым". "Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами", - говорится в обращении Волкова к жителям республики, опубликованном на сайте администрации региона.

Губернатор отметил, что за прошедшие годы удалось сделать многое для развития Мордовии в строительстве, промышленности, аграрном комплексе и социальной сфере, "с честью" провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. Волков поблагодарил коллег и жителей республики за поддержку, понимание и доверие.

Владимир Волков с 1995 года был председателем правительства Мордовии, в 2012 году стал главой региона. На выборах 2017 года представляющий "Единую Россию" Волков набрал 89,19% голосов.

Несколько дагестанских СМИ сообщили, что новым главой Мордовии может быть назначен премьер-министр Дагестана Артем Здунов. Как пишет издание "Новое дело", Эксперты делают такой вывод "на основании национальности Здунова (мордвин) и его связей с Сергеем Кириенко" - первым замглавы администрации президента. Об этом также пишут дагестанский еженедельник "Черновик" и РБК.