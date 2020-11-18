Вирусологи рассказали о неопасных мутациях коронавируса, выявленных в 13 регионах

HayDmitriy / DepositPhotos По словам Лиознова, мутация в белке коронавируса была выявлена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия и Хакасия, Новосибирской, Свердловской, Омской областях

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин

Российские вирусологи выявили мутации коронавируса в 13 российских регионах, однако это никак не сказывается на тяжести течения заболевания, рассказал РБК и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. На базе НИИ имени Смородинцева организован Российский консорциум по секвенированию коронавирусов, который ведет мониторинг изменчивости вирусов.

"Все выявленные замены [в белках SARS-CoV-2] в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", - сказал эксперт.

По словам Лиознова, мутация в белке коронавируса была выявлена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия и Хакасия, Новосибирской, Свердловской, Омской областях. В целом большинство российских вирусов относится к группам родственных штаммов, которые широко распространены в Европе.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в cибирском регионе формируется мутировавший вариант коронавируса, однако обнаруженные мутации не делают вирус опаснее. В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет: речь идет лишь о единичных вариантах его мутаций. Кроме того, в изоляте, выделенном в Санкт-Петербурге и Челябинской области, обнаружена мутация А831V, для которой характерно снижение чувствительности к сыворотке, содержащей антитела к коронавирусу. Данная мутация в материале из других регионов не выявлялась.

Ранее Попова сообщала, что в России циркулируют несколько вариантов коронавируса: европейский и из стран Азии, но не из Китая. По ее словам, большинство штаммов вируса завезены в Россию из Западной Европы, а случаев появления первоначального штамма из Китая практически не обнаружено.