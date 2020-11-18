Президент России Владимир Путин назвал "непростой" ситуацию с коронавирусом в стране и призвал регионы "не приукрашивать" ее и не представлять "благостной", если это не так

Пресс-служба Президента России Вице-премьер Татьяна Голикова, которой президент в ходе совещания с членами правительства сдал слово первой, призвала ряд регионов принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин назвал "непростой" ситуацию с коронавирусом в стране и призвал регионы "не приукрашивать" ее и не представлять "благостной", если это не так.

"Конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо - делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах", - цитирует Путина РИА "Новости"

Он потребовал "настойчиво и в ежечасном режиме" решать проблемы борьбы с эпидемией, незамедлительно реагировать на сбои и моментально исправлять ситуацию. Путин, в частности, упомянул нехватку и отсутствие востребованных лекарств в аптеках, долгое ожидание врача или скорой помощи. "Немало случаев, когда по всем показаниям рекомендована госпитализация, но людей, порой уже в тяжелом состоянии, оставляют дома", - заметил президент.

Самым тревожным фактором он назвал рост смертности от коронавируса в России. Последние двое суток в стране фиксируется рекордное число умерших. "Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. К сожалению, растет и число тяжелых осложнений. И самое тревожное - повышается уровень смертности", - сказал Путин.

Низкие показатели в отдельных регионах, по его словам, тоже не должны успокаивать: "Напротив, это может вызывать вопросы к качеству диагностики и своевременному выявлению болезни, к организации амбулаторного наблюдения и эффективности лечения на дому" (цитата по сайту Кремля).

Он напомнил главам субъектов об их личной ответственности за принятые или не приняты вовремя решения по борьбе с вирусом. Путин назвал недопустимым, когда "колоссальные усилия, тяжелейший труд" медиков "обесцениваются из-за управленческой безалаберности, неумения на местах работать четко и слаженно, чтобы обеспечить их всем необходимым". Путин потребовал без проволочек реагировать на нужды медицинских работников.

Он также раскритиковал регионы за медленное освоение выделенных им на борьбу с COVID-19 средств и назвал это непозволительным. Речь, в частности, идет о 5 миллиардах рублей, выделенных на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов, которые проходят лечение на дому.

"Регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос с них тоже должен быть и будет высокий. Но и ответственность с федеральных структур, с правительства тоже никто не снимает", - подчеркнул президент, добавив, что сейчас "недопустимы любая медлительность и нерасторопность".

В то же время он отметил, что в целом ситуация с коронавирусом в стране под контролем. После весенней волны "налажены методики работы, вакцины появляются".

Вице-премьер Татьяна Голикова, которой президент в ходе совещания с членами правительства дал слово первой, призвала ряд регионов принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. По словам Голиковой, в десяти регионах России занято более 90% коронавирусного коечного фонда, а трех из них - Чувашии, Орловской области и Севастополе заняты более 95%.

В десятку регионов с критичной ситуацией также входят Ивановская область, Республика Коми, Республика Мордовия, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области. "На утро вчерашнего дня было занято почти 81% коечного фонда, загруженность коечного фонда выше общероссийских показателей наблюдается в 46 регионах страны", - сообщила вице-премьер.

Она отметила, что в последние полтора месяца, с 1 октября по сегодняшний день, суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза - с 6,1 случая до 15,3 случая на 100 тысяч населения. Самая высокая заболеваемость наблюдается в Карелии. Разброс значения суточного показателя колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Татарстане до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Карелии.

В то же время она отметила, что, несмотря на напряженность ситуации, "в целом в стране ситуация контролируемая, но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают". По словам Голиковой, в регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, отмечается стабилизация либо постепенное стихание процесса распространения коронавируса, а также менее напряженная ситуация с занятостью коечного фонда.