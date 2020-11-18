В пандемию самогоноварение стало для россиян новым хобби и способом сэкономить

mihail39 / DepositPhotos В марте и апреле 2020 года 7% горожан признавались, что среди их друзей и знакомых есть люди, занимающиеся производством домашнего алкоголя. Осенью 2019-го так отвечали только 4,5% респондентов

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Во время пандемии россияне активно занялись самостоятельным производством самогона. Продажи специальных ингредиентов и устройств для изготовления алкогольных напитков в домашних условиях стали расти еще в конце апреля, пик спроса пришелся на конец июня - начало июля, в августе-сентябре продажи стабилизировались, а в октябре был зафиксирован новый всплеск, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

Там не раскрыли конкретные цифры, уточнив лишь, что речь идет о продажах в крупнейших розничных сетях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возросший интерес к покупке самогонных аппаратов зафиксировали и в "Яндекс.Маркете". Этой весной пользователи интересовались покупкой самогонных аппаратов примерно в два раза чаще, чем в марте-мае 2019 года, в октябре и первой половине ноября - на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Ozon спрос на самогонные аппараты за десять месяцев вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на дистилляторы - более чем в четыре раза. Пик спроса произошел в октябре, на который пришлось 25% продаж самогонных аппаратов за год. По оценкам "Яндекс.Маркета", весной производство самогона в домашних условиях могло быть одним из вариантов досуга во время режима самоизоляции.

Растущую популярность "домашнего спиртного" косвенно подтверждает и динамика продаж товаров, которые используются для самогоноварения. По информации Wildberries, с 1 октября по 15 ноября пользователи активно покупали товары для приготовления домашних настоек: продажи сахара выросли в пять раз по сравнению с теми же датами прошлого года, дрожжей - в 42 раза, спиртометров - в 19 раз, травяных сборов и бутылок для хранения напитков - в восемь раз. У Ozon продажи трав для настаивания самогона выросли в октябре в 5,5 раз. Интерес к самогоноварению подтверждают и в специализированной рознице.

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз оценивает производство самогона примерно в 20 млн декалитров в год: для водки этот показатель составляет около 80 млн декалитров в год, коньяка - около 12 млн декалитров. Он напомнил, что заниматься самогоноварением не запрещено, но для продажи "продукта" нужна специальная лицензия.

По его наблюдениям, на протяжении последних десяти лет число занимающихся самогоноварением увеличивается за счет среднего класса, который готовит для себя и своего ближнего круга виски, кальвадос и другие алкогольные напитки. По словам консультантов, большинство покупателей самогонных аппаратов - состоятельные люди в возрасте 30-65 лет: в среднем оборудование стоит около 12 тысяч рублей, но некоторые способны приобрести оборудование стоимостью в 1-2 миллиона рублей.

Кроме того, самогоноварение оказывается и возможностью сэкономить: себестоимость производства составляет около 30 руб. за 0,5 л, в то время как в магазинах пол-литра водки стоит минимум 230 руб. Некоторые напитки получаются дороже, чем в магазине, однако в целом люди больше доверяют алкоголю, который произвели сами.

В марте и апреле 2020 года 7% горожан признавались, что среди их друзей и знакомых есть люди, занимающиеся производством домашнего алкоголя. Осенью 2019-го так отвечали только 4,5% респондентов. Больше всего производителей самодельного алкоголя проживают в Брянске и Воронеже.

В прошлом году СМИ сообщили, что изготовлением высококачественного самогона увлекается в том числе Дмитрий Медведев: он занимается этим в усадьбе "Миловка" под Плесом и дарит самогон членам правительства и иностранным лидерам. А в 2014 году после введения запрета на торговлю спиртным по ночам интерес к аппаратам проснулся у жителей Крыма.