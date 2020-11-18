В России за последние сутки выявлено 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Фото Е. Самарина Количество умерших за сутки второй день подряд ставит рекорд - скончались 456 человек

АГН Москва / Кирилл Зыков

В России за последние сутки выявлено 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. Меньше отмечалось только 11 ноября, когда число заболевших за сутки составило 19 851. В то же время количество умерших за сутки второй день подряд ставит рекорд - скончались 456 человек (накануне 442).

Всего в стране выявлено 1 991 998 заболевших и 34 387 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Число выписанных по выздоровлению за сутки превысило число заболевших - 25 179 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 501 083 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 4174 (76)

Санкт-Петербург - 2215 (71)

Московская область - 864 (14)

Нижегородская область - 432 (13)

Свердловская область - 358 (10)

Архангельская область - 339

Красноярский край - 335 (18)

Воронежская область - 314 (12)

Ростовская область - 309 (19)

Республика Коми - 280 (3)

Хабаровский край - 276 (1)

Республика Бурятия - 272 (11)

Забайкальский край - 269 (6)

Мурманская область - 260 (5)

Иркутская область - 260 (18)

Пермский край - 257 (8)

Алтайский край - 232 (10)

Омская область - 232 (13)

Волгоградская область - 231 (3)

Ульяновская область - 231 (3)

Саратовская область - 229 (1)

Приморский край - 223 (3)

Республика Саха (Якутия) - 221 (4)

Ставропольский край - 220 (4)

Самарская область - 216 (4)

Челябинская область - 215 (10)

Томская область - 211 (3)

Республика Крым - 211 (4)

Ленинградская область - 207 (5)

Кировская область - 207 (1)

Ханты-Мансийский АО - 199 (8)

Ямало-Ненецкий АО - 195 (7)

Оренбургская область - 187 (5)

Тверская область - 185 (2)

Кемеровская область - 182 (4)

Новосибирская область - 182 (4)

Ярославская область - 176

Республика Хакасия - 174

Вологодская область - 168

Новгородская область - 167

Псковская область - 167

Белгородская область - 166 (4)

Краснодарский край - 166 (5)

Тюменская область - 165 (1)

Пензенская область - 164 (2)

Республика Карелия - 159 (2)

Калининградская область - 155

Амурская область - 155 (11)

Ивановская область - 154

Курская область - 153

Удмуртская Республика - 153 (1)

Астраханская область - 141 (3)

Брянская область - 140

Костромская область - 140

Тульская область - 140 (3)

Орловская область - 139 (2)

Калужская область - 136

Республика Алтай - 130

Владимирская область - 129

Сахалинская область - 124

Республика Башкортостан - 119

Смоленская область - 116 (2)

Тамбовская область - 116 (4)

Рязанская область - 115 (2)

Липецкая область - 103

Республика Тыва - 103 (3)

Республика Дагестан - 98 (7)

Курганская область - 94

Кабардино-Балкарская Республика - 90 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 88

Республика Мордовия - 88 (1)

Чувашская Республика - 87 (8)

Республика Адыгея - 78 (1)

Республика Ингушетия - 74

Республика Калмыкия - 74 (2)

Республика Северная Осетия - 73

Чеченская Республика - 62 (2)

Республика Татарстан - 62

Камчатский край - 60

Севастополь - 57 (3)

Республика Марий Эл - 52 (1)

Магаданская область - 44 (1)

Еврейская АО - 29

Ненецкий АО - 7

Чукотский АО - 5

