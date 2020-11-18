В России за последние сутки выявлено 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. Меньше отмечалось только 11 ноября, когда число заболевших за сутки составило 19 851. В то же время количество умерших за сутки второй день подряд ставит рекорд - скончались 456 человек (накануне 442).
Всего в стране выявлено 1 991 998 заболевших и 34 387 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Число выписанных по выздоровлению за сутки превысило число заболевших - 25 179 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 501 083 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 4174 (76)
Санкт-Петербург - 2215 (71)
Московская область - 864 (14)
Нижегородская область - 432 (13)
Свердловская область - 358 (10)
Архангельская область - 339
Красноярский край - 335 (18)
Воронежская область - 314 (12)
Ростовская область - 309 (19)
Республика Коми - 280 (3)
Хабаровский край - 276 (1)
Республика Бурятия - 272 (11)
Забайкальский край - 269 (6)
Мурманская область - 260 (5)
Иркутская область - 260 (18)
Пермский край - 257 (8)
Алтайский край - 232 (10)
Омская область - 232 (13)
Волгоградская область - 231 (3)
Ульяновская область - 231 (3)
Саратовская область - 229 (1)
Приморский край - 223 (3)
Республика Саха (Якутия) - 221 (4)
Ставропольский край - 220 (4)
Самарская область - 216 (4)
Челябинская область - 215 (10)
Томская область - 211 (3)
Республика Крым - 211 (4)
Ленинградская область - 207 (5)
Кировская область - 207 (1)
Ханты-Мансийский АО - 199 (8)
Ямало-Ненецкий АО - 195 (7)
Оренбургская область - 187 (5)
Тверская область - 185 (2)
Кемеровская область - 182 (4)
Новосибирская область - 182 (4)
Ярославская область - 176
Республика Хакасия - 174
Вологодская область - 168
Новгородская область - 167
Псковская область - 167
Белгородская область - 166 (4)
Краснодарский край - 166 (5)
Тюменская область - 165 (1)
Пензенская область - 164 (2)
Республика Карелия - 159 (2)
Калининградская область - 155
Амурская область - 155 (11)
Ивановская область - 154
Курская область - 153
Удмуртская Республика - 153 (1)
Астраханская область - 141 (3)
Брянская область - 140
Костромская область - 140
Тульская область - 140 (3)
Орловская область - 139 (2)
Калужская область - 136
Республика Алтай - 130
Владимирская область - 129
Сахалинская область - 124
Республика Башкортостан - 119
Смоленская область - 116 (2)
Тамбовская область - 116 (4)
Рязанская область - 115 (2)
Липецкая область - 103
Республика Тыва - 103 (3)
Республика Дагестан - 98 (7)
Курганская область - 94
Кабардино-Балкарская Республика - 90 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 88
Республика Мордовия - 88 (1)
Чувашская Республика - 87 (8)
Республика Адыгея - 78 (1)
Республика Ингушетия - 74
Республика Калмыкия - 74 (2)
Республика Северная Осетия - 73
Чеченская Республика - 62 (2)
Республика Татарстан - 62
Камчатский край - 60
Севастополь - 57 (3)
Республика Марий Эл - 52 (1)
Магаданская область - 44 (1)
Еврейская АО - 29
Ненецкий АО - 7
Чукотский АО - 5