СК после внимания СМИ отменил мониторинг упоминаний о себе в Telegram-каналах и на страницах сотрудников ФБК

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Следственный комитет России отменил объявленную 11 ноября закупку услуги по мониторингу упоминаний о себе и своем председателе Александре Бастрыкине

Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет России отменил объявленную 11 ноября закупку услуги по мониторингу упоминаний о себе и своем председателе Александре Бастрыкине в мессенджерах и на личных страницах таких людей, как Любовь Соболь, Леонид Волков и Петр Верзилов. По данным "Открытых медиа", за эту услугу следователи готовы были заплатить 3,6 млн рублей.

Согласно условиям закупки, исполнитель должен был ежедневно мониторить публикации с упоминанием главы СК Александра Бастрыкина, пресс-секретаря ведомства Светланы Петренко и самого Следственного комитета не только в СМИ, соцсетях и на YouТube, но также и в мессенджерах Telegram и TamTam, блогах в Livejournal и личных страницах известных людей в Facebook. В отчете информацию о найденных публикациях нужно давать в сокращенном виде, однако критические материалы об СК и персонально о Бастрыкине предоставлять без сокращений.

Следователи также заказали мониторинг блогов основателя фонда ФБК Алексея Навального, но и его ближайших соратников - пресс-секретаря Киры Ярмыш, Леонида Волкова и Любови Соболь. Исполнитель должен был мониторить по несколько площадок каждого из оппозиционеров, следя не только за YouТube-каналом "Навальный Live", но и за двумя Twitter-аккаунтами Навального. СК также требовал мониторить публикации руководителя юридического департамента в сообществе "Русь сидящая" Алексея Федярова, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, врача Леонида Рошаля, журналиста Андрея Караулова и депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Василия Писарева.

Следственный комитет также перечислил телеграм-каналы, в которых хотел мониторить упоминания себя и Бастрыкина. Среди них - имеющие сотни тысяч подписчиков каналы "Незыгарь", Mash, MDK, Baza, "Двач", "Лентач", а также "Беспощадный пиарщик", "Караульный" и Varlamov. Кроме того, СК был намерен мониторить канал левого активиста Николая Платошкина и группы "Омбудсмен полиции". Оба создателя этих каналов сейчас находятся под следствием.

В отдельный раздел мониторинга нужно добавлять публикации о нарушениях прав человека и сообщения о возможных преступлениях и нарушениях, на которые не обратили внимания власти. При этом Следственный комитет не намерен был следить за телеканалом "Дождь", газетами "Собеседник" и "Новая газета", потому что они "политизированы", и их сведения хотели добавлять в отчеты, только "если в их сюжетах/материалах присутствует что-то новое и важное". Также сюда включались петиции, в том числе с популярного сайта Сhange.org, получившие распространение в СМИ с указанием количества подписавшихся на момент подготовки обзора.

Через несколько часов после выхода материала "Открытых медиа" Следственный комитет отказался от закупки услуг по мониторингу СМИ и соцсетей в связи с "оптимизацией и сокращением расходов бюджетных средств", но отметил, что его пресс-служба продолжит следить за сообщениями в интернете о готовящихся и совершенных преступлениях.