Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила письмо компании Google LLC, в котором потребовала "снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала "Соловьев LIVE" телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает сайт Роскомнадзора.

"Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел "В тренде" YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории", - говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор потребовал, чтобы видеохостинг YouTube "привел правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ".

Ранее сам Соловьев заявлял, что его подписчики не получают оповещения о новых роликах. "Люди не могли найти трансляцию даже при желании", - говорил Соловьев в апреле.

Сейчас на канале "Соловьев LIVE", который был создан в марте 2020 года, 495 тысяч подписчиков, пишет "Медиазона". Ролики телеведущего, которого называют кремлевским пропагандистом, набирают от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч просмотров.

Роскомнадзор советовал российским журналистам не использовать YouTube из-за "блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов". "Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту" ведомство предлагало переходить на российские платформы.

YouTube ограничивал доступ к различным материалам российских провластных СМИ и журналистов, среди них - стрим на канале "Соловьев Live" "Битва за Белоруссию", а также аккаунт издания "Царьград".