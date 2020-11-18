Совет Федерации дал согласие на отправку в Нагорный Карабах российских военных

Moscow-Live / Тихонов Михаил 11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину не нужно обращаться в Совфед за разрешением на ввод военной миротворческой миссии, так как соответствующее разрешение уже действует

Минобороны РФ

Совет Федерации дал согласие на отправку в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением и спецтехникой. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину не нужно обращаться в Совфед за разрешением на ввод военной миротворческой миссии, так как соответствующее разрешение уже действует. Сенатор Андрей Клишас уточнил, что разрешение всё же нужно, так как речь идет о длительной операции войск РФ за пределами страны и политических договоренностях. Клишас также заявил, что Путин мог отправить миротворцев в Карабах без согласия верхней палаты из-за сбитого в Азербайджане российского вертолета.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ввод миротворческих сил РФ сыграл ключевую роль в остановке боевых действий в Нагорном Карабахе. 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещены российские миротворцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал заключенное соглашение как капитуляцию Армении. Он также заявил, что теперь в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции. При этом в тексте трехстороннего соглашения не говорится об участии в урегулировании конфликта турецких миротворцев. Турция с самого начала активных боевых действий в Карабахе в конце сентября открыто поддерживала Азербайджан.

Россия, напротив, долгое время занимала выжидательную позицию, хотя Ереван воспринимал ее как своего союзника и просил помощи с самого начала боевых действий. Стать гарантом прекращения боевых действий Москва согласилась только после того, как стали гибнуть российские военные и возникла угроза втягивания в конфликт армии РФ. 9 ноября на территории Армении был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса российский вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении. Погибли два члена экипажа. В Баку заявили, что сбили военный борт по ошибке, приняв его за армянский.