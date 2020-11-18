Департамент здравоохранения Томской области Все медики после прививки продолжали работать и контактировали с пациентами с COVID-19

Департамент здравоохранения Томской области

В Томской области у пяти врачей подтвердился коронавирус после получения вакцины. Медиков, согласившихся на добровольную вакцинацию, начали прививать 6 октября. Среди них были сотрудники станции скорой медицинской помощи Томска, респираторных госпиталей медико-санитарной части N2, горбольницы N3, больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы.

Все медики после прививки продолжали работать и контактировали с пациентами с COVID-19. После первого этапа вакцинации ПЦР-тестирование на коронавирус дало положительный результат у четырех медиков, после второго этапа - еще у одного человека, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Томской области.

Одна из заразившихся врачей Евгения Алексеева написала в Instagram, что прививка не защищает от заражения, а должна защитить от тяжелого течения болезни. Она сообщила, что у нее нормальная температура, обоняние не пропало. Позже медик рассказала, что коронавирусом заразился ее сын, а муж болеет "гораздо тяжелее".

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Начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина уточнила, что Алексеевой вторая прививка была сделана 5 ноября, а ПЦР-тест показал положительный результат 14 ноября, "при этом у пациентки практически отсутствуют клинические проявления заболевания".

"В данном случае, вероятнее всего, причиной инфицирования стало то, что у медицинских работников к моменту контакта с вирусом не полностью сформировался иммунитет к нему. Так как вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, человек считается только через три недели после второй прививки", - прокомментировала Волошина.

По ее словам, у трех заболевших медиков нет клинических проявлений болезни или она протекает в легкой форме У двух - среднетяжелое течение, все находятся под медицинским наблюдением. Ранее случаи заражения коронавирусом после вакцинации были отмечены среди медиков в Алтайском крае и Кемеровской области.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что вакцина сама по себе не положит конец пандемии коронавируса, а лишь позволит взять ее под контроль, дополнив остальные инструменты борьбы с заболеванием.