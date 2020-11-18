Пресс-служба Президента России Владимир Путин назначил Артема Здунова врио главы Мордовии

Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы республики Мордовия", которым освободил от этого поста Владимира Волкова. Этим же документом российский лидер назначил временно исполняющим обязанности главы республики Артема Здунова. Текст указа опубликован в среду на сайте Кремля.

"Назначить Здунова Артема Алексеевича временно исполняющим обязанности главы республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного главой республики Мордовия", - говорится в тексте указа. Там отмечается, что полномочия Волкова прекращены досрочно по его собственному желанию.

Артем Здунов прибудет в регион до конца недели. Об этом он сообщил ТАСС. "Конечно, до конца недели прибуду в Саранск", - сказал он.

Чиновник отметил, что видит повышение качества жизни населения региона и финансовую политику своими приоритетами в работе на новой должности. "Приоритетные задачи - качество жизни населения, доходы граждан, финансовая политика региона", - сказал он.

Ранее в среду 66-летний Владимир Волков обратился к президенту России с просьбой о своей отставке, объяснив это тем, что "нужно давать дорогу молодым".

Владимир Волков возглавил республику в мае 2012 года, сменив на этой должности Николая Меркушкина. До этого Волков возглавлял республиканское правительство.

Президент провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с Здуновым. Как уточнила пресс-служба главы государства, в ходе телемоста Путин сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Мордовии.Артем Здунов с февраля 2018 года и до настоящего времени возглавлял правительство Дагестана. До назначения в Дагестан Здунов с 2014 года занимал пост министра экономики Татарстана. Он является выпускником первого потока так называемой школы губернаторов - программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года.