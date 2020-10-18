В Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии зафиксирована массовая гибель рыбы, пишет Znak.com.

Видеокадры, на которых берег водоема усеян мертвой рыбой, публикуют в соцсетях местные жители. Он отмечают, что запах вокруг водоема стоит "просто ужасный". Возникла версия, что причиной произошедшего могли стать вредные выбросы с заводов в Волгограде.

В прокуратуре Калмыкии "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным данным, рыба могла погибнуть из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме.

Следователи проверяют обстоятельства массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии, заявили в региональном СКР.