В Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии зафиксирована массовая гибель рыбы, пишет Znak.com.
Видеокадры, на которых берег водоема усеян мертвой рыбой, публикуют в соцсетях местные жители. Он отмечают, что запах вокруг водоема стоит "просто ужасный". Возникла версия, что причиной произошедшего могли стать вредные выбросы с заводов в Волгограде.
В прокуратуре Калмыкии "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным данным, рыба могла погибнуть из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме.
Следователи проверяют обстоятельства массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии, заявили в региональном СКР.
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• Вонь от разлагающейся рыбы рыба ???? ???? ???? - стоит на несколько километров от водохранилища!!! • Если на Камчатке - в океан ???? попали какие-то химические вещества (нефть или что-то в этом роде), то Что же произошло в Сарпинской низменности??? • Неужели снова какие-то выбросы Волгоградских заводов и фабрик??? (Своих то у нас в Республике нет...)