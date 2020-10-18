Контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в транспорте Москвы будет усилен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ "Организатор перевозок" и полиции. Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД", - говорят в департаменте.

Кроме того, пассажиров просят заранее подготовиться к поездке. "Пожалуйста, если поездка необходима - подготовьтесь к ней заранее и выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки", - отметили там.

Напомним, в пятницу пресс-служба столичного департамента транспорта сообщала, что общий процент людей в масках в городском транспорте Москвы вырос до 96%. Усиление контроля за соблюдением масочного режима в Москве происходит на фоне рекордного прироста количества заболевших коронавирусом.

Днем ранее власти заявили, что пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в столичный транспорт, даже если они уже оплатили проезд. К контролю за ношением средств защиты начали привлекать сотрудников правоохранительных органов.