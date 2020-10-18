Фото: Михаил Незговоров / Moscow-Live.ru В Москве за 2020 год число трудовых мигрантов снизилось на 40%, что отразилось на временных работах по уборке города

Фото: Михаил Незговоров / Moscow-Live.ru

В Москве за 2020 год число трудовых мигрантов снизилось на 40%, что отразилось на временных работах по уборке города. Об этом, как пишет газета "Коммерсант", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, снижение числа мигрантов отразилось на занятости в городских службах, в частности на временных работах по уборке города.

Градоначальник отметил, что снижение числа мигрантов влияет на рынок труда в Москве. Особенно это касается жилищно-коммунальной сферы, где задействованы сезонные рабочие. "Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах", - сказал мэр. Этот вопрос решается за счет механизации и привлечения людей из других регионов, рассказал он.

Трудовые мигранты уехали на родину в начале пандемии и до сих пор не вернулись. В некоторых отраслях нехватка кадров достигает 70%, говорят предприниматели. На проблему обратили внимание московские власти, но на уборке города и прочих подобных задачах она не отразилась, уверяют они. В начале августа замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность ситуацией в миграционной среде, сославшись на данные МВД о росте числа правонарушений со стороны иностранцев. Медведев тогда заявил, что правила въезда трудовых мигрантов в Россию могут ужесточить.