Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (город Бишкек) и Белоруссией (город Минск)", - сообщили в штабе. Кроме того, с 27 сентября будут возобновлены рейсы в Сеул (Южная Корея).

Рейсы будут осуществляться раз в неделю.

Программа вывозных рейсов для россиян прекращается 21 сентября в связи с возобновлением международного авиасообщения. "Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот", - сообщили в штабе.

Авиасообщение между странами было прекращено весной текущего года из-за угрозы распространения коронавируса.

С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в курортные регионы Турции - Анталью, Даламан и Бодрум. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз), но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.

3 сентября стало известно, что Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.