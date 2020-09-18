Компания-производитель российского препарата от коронавируса "Коронавир "Р-Фарм" сообщила, что ее лекарство будет продаваться в розницу по цене 11 550 рублей.

Генеральный директор компании "Промомед", который производит другое лекарство от коронавируса - "Арепливир", сообщил о том, что средство будет стоить в рознице от 12 320 рублей, передает РИА "Новости".

"Арепливир" начнет появляться в аптеках уже с 21 сентября. "Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры. Безусловно, завтра в Хабаровске он не появится, но мы заинтересованы в том, чтобы он там появился в самое ближайшее время", - сказал генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.

Он добавил, что никаких ограничений на обращение препарата, кроме рекомендаций врача, не будет, так как он отпускается по рецепту. "Арепливир" рекомендуется начинать применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусом.

Минздрав России разрешил применять "Коронавир" и "Арепливир" для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом. Действующее вещество в них одно и то же - фавипиравир, которое, как утверждается, блокирует размножение вируса.

Ранее сообщалось, что препараты "Фавипиравира" изучались в Японии для лечения тяжелых форм гриппа, но впоследствии от них отказались, поскольку был сделан вывод, что эти препараты вызывают уродство у детей в случае, если перед зачатием их принимали родители.