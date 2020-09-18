Moscow-Live.ru Пять человек пострадали при падении деревьев во время ливней в Подмосковье

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Из-за непогоды в 65 населенных пунктах Московской области произошли отключения электроэнергии, в 13 муниципалитетах упали 112 деревьев, от падения различных конструкций и деревьев пострадали пять человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

Накануне МЧС Подмосковья сообщало о том, что до конца суток 17 сентября местами по Московской области сохранится гроза, сильный дождь, ливни, град, при грозе ожидается усиление ветра порывы 21-26 м/с . Ливневые дожди с грозами прошли и в Москве.

Сообщается, что в результате ливней и непогоды в восьми муниципальных образованиях были отключены 65 населенных пунктов (1 тыс. 230 домов; 2 тыс. 523 человека, из них 286 детей). Также были повреждены 23 автомобиля. Сейчас все населенные пункты, отключенные от электроэнергии в результате непогоды, вновь подключены по штатной схеме. В Главном управлении МЧС России по Московской области развернут оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Ливневые дожди прошли и в Москве: в метеобюро Москвы сообщили, что менее чем за сутки в столице местами выпало до 45 мм осадков, или до 70% месячной нормы, которая в сентябре составляет 65 мм. Порывы ветра, скорость которых достигала 21-22 м/с, в четверг и в ночь на пятницу повалили в разных районах Москвы больше 120 деревьев, повредив свыше 40 машин.

Кроме того, из-за порыва ветра на московском стадионе "Крылья Советов" упали футбольные ворота, травмировав 33-летнего мужчину. По предварительной информации, он получил перелом позвоночника и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.