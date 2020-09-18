Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал директора частной наркологической клиники, в которой во время пожара погибли четыре человека. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, сейчас суд избирает меру пресечения подозреваемому в поджоге.

В ночь на 17 сентября в частной наркологической клинике Красноярска произошел пожар, при котором погибли четыре человека, еще двое пострадали и были госпитализированы с ожогами. Были возбуждены два уголовных дела по ч.3 ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц общеопасным способом).

По данным Следственного комитета РФ, причиной пожара стал поджог, который совершил один из пациентов клиники, его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными в палате учреждения. Подозреваемый был задержан накануне в деревне в 100 километрах от Красноярска.