Редактор базы политически значимых персон RuPEP Михаил Маглов обнаружил семью, два поколения которой близки к власти и получают выгодные контракты. Его расследование, которое публикует "Медиазона", связывает в единое целое фирму-застройщика элитного жилья в Москве, советницу министра обороны в звании генерал-майора и давнего соратника Сергея Шойгу.

В сентябре 2010 года в СМИ широко освещалась поездка тогдашнего главы правительства Владимира Путина правительства на "Ладе Калине" из Читы в Хабаровск. На одном из участков в машину к премьер-министру села ведущая ВГТРК Мария Китаева, впоследствии ставшая одной из ведущих традиционной "прямой линии", состоявшейся в декабре того же 2010 года.

В 2012 году, когда Путин вновь занял пост президента, Китаева стала чиновницей и советницей "по информационным вопросам" Сергея Шойгу, который неожиданно стал губернатором Московской области. А несколько месяцев спустя Китаева вслед за Шойгу ушла в Минобороны, вновь заняв должность советника. Проработав чуть больше года, 30-летняя чиновница, имя которой ни разу не упоминается на сайте министерства, получила чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса. Этот чин равнозначен воинскому званию генерал-майора.

Также отмечается, что Мария Китаева активно ведет Instagram с семейными фотографиями, но ни на одной из них нет Алексея Тузова, о венчании с которым она рассказывала в 2008 году. В 2016 году она сообщила о рождении дочери Анастасии Юрьевны: "Медуза" отмечает, что среди сподвижников Шойгу значится некий генерал-полковник Юрий Садовенко, который в 2002 году стал помощником главы МЧС, в 2007 году возглавил аппарат министра, в 2012 году вслед за Шойгу перешел в руководить аппаратом губернатора Московской области, а в январе 2013 года был назначен заместителем министра обороны.

Сравнив декларации о доходах Китаевой и Садовенко, "Медуза" отметила, что за 2014, 2016 и 2018 годы они оба указывали появление детей. Площадь квартир, которые находятся у детей в пользовании, также полностью совпадают. Черный Mercedes-Benz, на котором Китаева, судя по фото, развозила продукты как участница акции "Мы вместе", зарегистрирован на заместителя министра обороны Юрия Садовенко и включен в его декларацию.

Шойгу, Садовенко и Китаева пришли в Минобороны после отставки предыдущего министра Анатолия Сердюкова. Он был уволен в ходе расследования дела "Оборонсервиса": в 2012 году следствие выявило около 30 эпизодов хищения военной недвижимости, земель и акций, ущерб от которых оценили в 6,7 млрд рублей.

В одном из эпизодов этого уголовного дела фигурировала 439 Центральная экспериментальная военно-картографическая фабрика Минобороны на улице Большая Полянка - комплекс зданий внутри Садового кольца в шаговой доступности от Кремля, неподалеку от Якиманской и Кадашевской набережных и Третьяковской галереи. По версии следствия, директор фабрики Наталья Дынькова сдала помещение фабрики компании своего сына по заниженной цене. Ущерб оценили в 11 млн рублей, мать и сын получили три и два года колонии-поселения соответственно.

Летом 2012 года, то есть еще при Сердюкове, Минобороны приватизировало фабрику как непрофильный актив, а в сентябре 2015 года фабрику перепродали новому оффшору, после чего на месте бывших цехов возвели элитный жилой комплекс Cloud Nine. Объектом занималась компания Vesper, специализирующаяся на реконструкции исторических зданий в центре Москвы и продаже недвижимости премиум-класса: одним из ее владельцев является родной брат Марии Китаевой, а другого владельца Бориса Азаренко она неоднократно называла в соцсетях "соседом".

По мнению журналистов, эта сделка не могла состояться без согласия Минобороны, а при покупке этой недвижимости серьезно сэкономили: согласно отчету оценщика, стоимость объекта до реконструкции в 2015 году составляла 3,3 млрд рублей, тогда как Vesper выкупил фабрику за €32,7 млн. На вопросы, на каких условиях происходила приватизация фабрики, сколько за нее получило государство и как контролировалась сделка по передаче в собственность второму офшору, в Минобороны не ответили.

Сейчас работы на месте бывшей картографической фабрики почти закончены. Цена квадратного метра жилья, согласно сайту ЦИАН, начинается от 990 тысяч рублей, покупателям предлагают квартиры площадью от 80 до 328 квадратных метров. Минимальная стоимость квартиры, указанная в объявлениях - 88,3 млн рублей.

Те же Денис Китаев и Борис Азаренко причастны к сносу особняка XIX века в Большом Козихинском переулке, который обернулся противостоянием с местными жителями летом 2011 года. Разрешение на снос дома подписал мэр Юрий Лужков, но работы начались уже при Сергее Собянине: после завершения работ на месте дома возник элитный дом "Булгаков". Еще одним проектом Vesper стал дом Chekhov, примыкающий к саду "Эрмитаж". Среди покупателей апартаментов - миллиардер Роман Абрамович, первый вице-президент "Норильского никеля" Марианна Захарова и член правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев.

Договор об аренде земельного участка, на котором был построен Chekhov, подписывался в сентябре 2002 года. Позже, в июле 2004 года распоряжением мэра Юрия Лужкова вносились изменения: земельный участок арендовало на восемь лет ЗАО "Фарвель" за $850 тысяч. Условием аренды было строительство административного здания со сроком ввода до декабря 2007 года. Ответственным за контроль распоряжения назначили заместителя мэра Владимира Ресина, помощницей которого была мать Дениса и Марии Нина Китаева. По мнению журналистов, снос здания в Козихинским переулке и инвестконтракт на участок на Малой Дмитровке были санкционировали Владимиром Ресиным.

Еще один инвестконтракт власти Москвы заключили в интересах Владимира Китаева - мужа Нины. В 2004 году Лужков разрешил ООО "ЭстейтЮниаль" спроектировать и построить объект общественного питания на улице Кондратюка, 1А. Здание находится недалеко от метро ВДНХ прямо за кинотеатром "Космос". Земля под ним перешла в аренду на 49 лет за $108 тысяч (то есть $2204 в год). Контролировать выполнение распоряжения мэра должен был тот же Владимир Ресин.

По мнению заместителя гендиректора "Transparency International - Россия" Ильи Шуманова, подобные контракты должны стать предметом расследования правоохранительных органов: стоимость продажи актива была ниже рыночной, а проданный министерством имущественный комплекс достался членам семьи советницы министра обороны. По его мнению, имущественный актив Минобороны на стадии приватизации готовился к передаче в руки лиц, связанных с министерством. Сами Китаевы ситуацию не комментируют.