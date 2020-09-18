Глава Счетной палаты Алексей Кудрин признал, что российская экономика справилась с пандемическим кризисом лучше, чем ожидалось, но темпы роста, прогнозируемые Министерством экономического развития на 2022-2023 годы, выглядят слишком оптимистично. Об этом он написал в колонке, опубликованной в РБК.

Базовый прогноз Минэкономики на 2021, 2022 и 2023 годы включает в себя рост реального ВВП на 3,3, 3,4 и 3% соответственно. "Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то в 2022-2023 годах мы пока оснований для такого прогноза не видим, такие темпы роста надо еще "заработать", - отмечает Кудрин. По его словам, 2021 год будет посткризисным, что будет выражаться в низких доходах и высоких антикризисных расходах.

Ожидается, что в 2021 году доходы бюджета составят около 18,8 трлн руб. - на 0,9 трлн руб. больше, чем в кризисном 2020 году, но меньше, чем в 2018-2019 годах. Расходы в следующем году составят 21,5 трлн руб. после 22,7-23,7 трлн руб. в 2020 году в зависимости от использования остатков предыдущего года. Отметим, что Счетная палата неоднократно заявляла о неравномерности исполнения бюджета, видя в этом в том числе и причину сокращения депозитов правительства.

Таким образом, по словам Кудрина, доходы упали, а расходы необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не упасть еще сильнее. Чтобы избежать резкого сокращения расходов в 2021 году по сравнению с текущим годом, Минфин внес изменение в бюджетное правило, позволяющее на 875 млрд руб. повысить расходы за счет заимствований. Кудрин называет это "форс-мажорной оговоркой", которая вполне уместна, но должна будет действовать только в 2021 году. "В 2022 году мы должны возвратиться к соблюдению бюджетного правила в полном объеме, без оговорок", - подчеркнул он.

Кудрин также отмечает, что Фонд национального благосостояния, который стал главной "кубышкой" правительства, тратится очень консервативно, в строгом соответствии с бюджетным правилом. Его валютные запасы составляют около $120 млрд, Минфин только в августе потратил на рынке всю валюту, которую приобрел в начале года, до обвала цен на нефть. По итогам года чистое использование средств ФНБ составит лишь около 350 млрд руб. В то же время он признает, что правительство могло бы потратить на поддержку населения больше денег, расширив программы поддержки бедного населения и бизнеса.

Что же касается госдолга России, который предположительно в течение трех лет вырастет до 21% ВВП с 12,3% в 2019 году, то для российской экономики это не критично. "Это нормальный уровень госдолга, который на протяжении многих лет, после погашения долгов в "нулевые", находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран. Для того мы и снижали в "тучные годы" госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом", - написал Кудрин.