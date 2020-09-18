В России за последние сутки выявлено 5905 случаев коронавируса, это наибольшее число с 26 июня. За сутки умерли 134 человека, а общее число заболевших составило 1 091 186, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Из больниц за сутки выписано 5339 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 901 207 человек. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Ненецком автономном округе (0%), Московской и Смоленской областях (0,2%), а также в Москве, Чувашии, Тульской области и Чечне (0,3%).
В штабе объясняют увеличение прироста тем, что в столице стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Кроме того, указывается, что в Москве выросло число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост числа зараженных переходом предприятий с дистанционной формы работы на очную и несоблюдение ими необходимых мер, а также возвращение россиян с отдыха из-за рубежа.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 805 (8)
Санкт-Петербург - 206 (19)
Ростовская область - 172 (7)
Московская область - 165 (5)
Нижегородская область - 161 (3)
Ставропольский край - 140 (3)
Свердловская область - 129 (10)
Кемеровская область - 128 (11)
Самарская область - 123 (4)
Воронежская область - 123
Ульяновская область - 120
Саратовская область - 107 (2)
Красноярский край - 103 (1)
Архангельская область - 103
Оренбургская область - 99
Пензенская область - 99 (1)
Волгоградская область - 97 (1)
Краснодарский край - 92 (4)
Республика Дагестан - 84 (5)
Иркутская область - 81 (4)
Ханты-Мансийский АО - 81
Республика Крым - 78 (2)
Мурманская область - 76 (3)
Приморский край - 71
Хабаровский край - 68
Республика Коми - 67 (3)
Пермский край - 67 (2)
Кировская область - 67 (2)
Республика Саха (Якутия) - 67
Удмуртская Республика - 67
Алтайский край - 66 (2)
Республика Алтай - 65
Карачаево-Черкесская Республика - 63
Томская область - 62 (1)
Челябинская область - 61
Республика Калмыкия - 61
Республика Бурятия - 60
Ямало-Ненецкий АО - 59 (1)
Тюменская область - 59 (3)
Забайкальский край - 52
Омская область - 52
Орловская область - 51 (1)
Новосибирская область - 49 (4)
Белгородская область - 49
Брянская область - 48 (2)
Калужская область - 48
Астраханская область - 47 (1)
Ярославская область - 47
Республика Ингушетия - 45
Ленинградская область - 44
Кабардино-Балкарская Республика - 43 (1)
Вологодская область - 43
Ивановская область - 42 (1)
Республика Тыва - 36 (4)
Тамбовская область - 35
Республика Карелия - 34
Рязанская область - 34
Магаданская область - 33 (1)
Владимирская область - 33
Курская область - 33
Амурская область - 33
Республика Башкортостан - 33
Республика Северная Осетия - 33
Костромская область - 32
Липецкая область - 32 (1)
Республика Мордовия - 32 (1)
Республика Хакасия - 32
Калининградская область - 31 (2)
Тульская область - 31 (1)
Сахалинская область - 29
Тверская область - 28 (2)
Новгородская область - 28
Курганская область - 28 (1)
Псковская область - 27
Республика Чувашия - 26 (2)
Республика Татарстан - 26 (1)
Камчатский край - 25
Севастополь - 24
Республика Адыгея - 23 (1)
Республика Марий Эл - 21
Смоленская область - 14
Еврейская АО - 9
Чеченская Республика - 7
Чукотский АО - 1
Ненецкий АО - 0