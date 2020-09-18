В России за последние сутки выявлено 5905 случаев коронавируса, это наибольшее число с 26 июня. За сутки умерли 134 человека, а общее число заболевших составило 1 091 186

Стопкоронавирус.рф В штабе объясняют увеличение прироста тем, что в столице стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Кроме того, указывается, что в Москве выросло число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин

В России за последние сутки выявлено 5905 случаев коронавируса, это наибольшее число с 26 июня. За сутки умерли 134 человека, а общее число заболевших составило 1 091 186, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Из больниц за сутки выписано 5339 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 901 207 человек. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Ненецком автономном округе (0%), Московской и Смоленской областях (0,2%), а также в Москве, Чувашии, Тульской области и Чечне (0,3%).

В штабе объясняют увеличение прироста тем, что в столице стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Кроме того, указывается, что в Москве выросло число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост числа зараженных переходом предприятий с дистанционной формы работы на очную и несоблюдение ими необходимых мер, а также возвращение россиян с отдыха из-за рубежа.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 805 (8)

Санкт-Петербург - 206 (19)

Ростовская область - 172 (7)

Московская область - 165 (5)

Нижегородская область - 161 (3)

Ставропольский край - 140 (3)

Свердловская область - 129 (10)

Кемеровская область - 128 (11)

Самарская область - 123 (4)

Воронежская область - 123

Ульяновская область - 120

Саратовская область - 107 (2)

Красноярский край - 103 (1)

Архангельская область - 103

Оренбургская область - 99

Пензенская область - 99 (1)

Волгоградская область - 97 (1)

Краснодарский край - 92 (4)

Республика Дагестан - 84 (5)

Иркутская область - 81 (4)

Ханты-Мансийский АО - 81

Республика Крым - 78 (2)

Мурманская область - 76 (3)

Приморский край - 71

Хабаровский край - 68

Республика Коми - 67 (3)

Пермский край - 67 (2)

Кировская область - 67 (2)

Республика Саха (Якутия) - 67

Удмуртская Республика - 67

Алтайский край - 66 (2)

Республика Алтай - 65

Карачаево-Черкесская Республика - 63

Томская область - 62 (1)

Челябинская область - 61

Республика Калмыкия - 61

Республика Бурятия - 60

Ямало-Ненецкий АО - 59 (1)

Тюменская область - 59 (3)

Забайкальский край - 52

Омская область - 52

Орловская область - 51 (1)

Новосибирская область - 49 (4)

Белгородская область - 49

Брянская область - 48 (2)

Калужская область - 48

Астраханская область - 47 (1)

Ярославская область - 47

Республика Ингушетия - 45

Ленинградская область - 44

Кабардино-Балкарская Республика - 43 (1)

Вологодская область - 43

Ивановская область - 42 (1)

Республика Тыва - 36 (4)

Тамбовская область - 35

Республика Карелия - 34

Рязанская область - 34

Магаданская область - 33 (1)

Владимирская область - 33

Курская область - 33

Амурская область - 33

Республика Башкортостан - 33

Республика Северная Осетия - 33

Костромская область - 32

Липецкая область - 32 (1)

Республика Мордовия - 32 (1)

Республика Хакасия - 32

Калининградская область - 31 (2)

Тульская область - 31 (1)

Сахалинская область - 29

Тверская область - 28 (2)

Новгородская область - 28

Курганская область - 28 (1)

Псковская область - 27

Республика Чувашия - 26 (2)

Республика Татарстан - 26 (1)

Камчатский край - 25

Севастополь - 24

Республика Адыгея - 23 (1)

Республика Марий Эл - 21

Смоленская область - 14

Еврейская АО - 9

Чеченская Республика - 7

Чукотский АО - 1

Ненецкий АО - 0

