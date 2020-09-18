Полиция задержала в Рыбинске Ярославской области подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних сестер, дочерей его сожительницы

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube Молчанова поймали при прочесывании местности. Он прятался, лежа в кустах. После убийства девочек Молчанов пытался покончить с собой еще в квартире, но у него не вышло, и он скрылся с места преступления

УМВД России по Ярославской области

Полиция задержала в Рыбинске Ярославской области подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних сестер, дочерей его сожительницы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.

41-летнего Виталия Молчанова задержали в том же микрорайоне, где произошло преступление, утверждает телеграм-канал Life Shot. Он не оказывал сопротивления при задержании.

Следственный комитет опубликовал видео задержания Молчанова. На записи он сознался, что убил малолетних детей. "Ещё одну бутылку выпил где-то до 10-ти часов и убил их", - сказал он. При задержании Молчанов был трезв.

Одним из мотивов преступления следствие считает ревность, которую преступник выместил на детях. Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал за информацию, которая поможет поймать Молчанова, награду в полмиллиона рублей.

По данным Life Shot, Молчанова поймали при прочесывании местности. Он прятался, лежа в кустах. После убийства девочек Молчанов пытался покончить с собой еще в квартире, но у него не вышло, и он скрылся с места преступления. Оперативники предполагают, что все три дня, пока шли поиски, мужчина отлеживался в кустах у дачного массива и почти не двигался. По одной из версий, он рассчитывал умереть от обезвоживания.

Напомним, 15 сентября жительница Рыбинска, вернувшись с работы, обнаружила тела двух своих дочерей, 8 и 13 лет, с множественными ножевыми ранениями. По информации прокуратуры, мать познакомилась с подозреваемым Виталием Молчановым по переписке в интернете. Всего месяц назад она и две ее дочери переехали в Ярославскую область из Омской области.По факту убийства следственным управлением СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по пп. "а, в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное с особой жестокостью). По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело передано из Ярославской области в главное следственное управление СК.

В Следственном комитете сообщили, что Виталий Молчанов в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказания за убийство несовершеннолетней девочки и за изнасилование. По некоторым данным, педофил страдает психическим расстройством. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить работу органов правопорядка, которые обязаны контролировать поведение отбывшего наказание лица.

В связи с инцидентом детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних. "Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей!" - написала омбудсмен в Instagram.

Ее поддержала зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина. Однако она усомнилась в том, что создание реестра само по себе изменит ситуацию к лучшему. "Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу, и как будет организовано это тестирование?" - говорит Пушкина. Депутат предполагает, что полиция может организовать надзор за отсидевшими педофилами и профилактику рецидивов по хорошо известному принципу профилактики преступлений на почве домашнего насилия: "будет труп - придем, опишем".

Оксана Пушкина также выступила за отмену сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей, передает РБК. Этот законопроект сейчас рассматривают в Госдуме. Депутат предложила ставить всем освободившимся из тюрьмы педофилам GPS-трекеры.