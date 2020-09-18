Совет Адвокатской палаты Северная Осетия - Алания принял решение о лишении Эльмана Пашаева, который недавно защищал в суде актера Михаила Ефремова, статуса адвоката

Мосгорсуд / ВКонтакте Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором. После приговора в виде 8 лет лишения свободы Ефремов также отказался от услуг Пашаева, сочтя, что защитник "подставил" его в ходе рассмотрения дела

Мосгорсуд / ВКонтакте

Совет Адвокатской палаты Северная Осетия - Алания принял решение о лишении Эльмана Пашаева, который недавно защищал в суде актера Михаила Ефремова, статуса адвоката. "Пашаев лишен статуса адвоката", - сообщили "Интерфаксу" в Федеральной палате адвокатов.

Пашаев лишен статуса на год. Это, пояснили в ФПА, означает, что попытаться заново восстановить статус адвоката он сможет не ранее осени 2021 года. При этом получать статус адвоката он будет на общих основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

Президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал соответствующее решение наиболее адекватным сложившейся ситуации. При этом он не исключил, что в выборе меры взыскания Совет Адвокатской палаты Северной Осетии укрепила и решительность Минюста РФ по этому вопросу.

"Очевидно, что это решение наиболее адекватно сложившейся ситуации. Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению", - подчеркнул Пилипенко.

Ранее ФПА возбудила дисциплинарное производств в отношении адвокатов Александра Добровинского и Пашаева. Дела были переданы на рассмотрение адвокатских палат, членами которых они являются. В материалах указывалось на нарушение адвокатами требований Кодекса профессиональной этики в связи с их публичной активностью по резонансному делу.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии, рассмотрев дисциплинарное дело в отношении Пашаева, пришла к выводу о наличии в его действиях дисциплинарного проступка.

Прекращения статуса Пашаева и Добровинского по добивался и Минюст за их публичные высказывания в рамках расследования и суда по делу Ефремова.

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов по пути из бара Ulyss выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

20 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил в суде свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Вместе с тем в ходе судебного заседания 6 августа была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Экспертиза ДНК также подтвердила, что Ефремов управлял своим автомобилем во время аварии.

Автотехническая экспертиза показала, что в момент аварии автомобиль актера был исправен. В то же время независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии. По его словам, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться".

Кроме того, в отзыве на официальную автотехническую экспертизу, представленную защитой Ефремова, говорилось, что в ней "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". Также в экспертизе нет данных об аномалиях, которые якобы могли повлиять на обстоятельства аварии и поведение Ефремова.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение.

Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором. После приговора в виде 8 лет лишения свободы Ефремов также отказался от услуг Пашаева, сочтя, что защитник "подставил" его в ходе рассмотрения дела.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской-Сенной площади в столице и отправил его в колонию на 8 лет. Актера в суде защищал Пашаев, Добровинский представлял интересы потерпевшей стороны.

После приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева.