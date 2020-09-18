Мужчина на автомобиле врезался в ограждение резиденции посла США в Москве, сообщили в американской дипмиссии. Как написала в своём твиттере пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, инцидент произошел около 16:20. За рулем автомобиля, по ее информации, находился россиянин, передает "Интерфакс".

Росс уточнила, что посла США в тот момент Спасо-Хаусе не было, никто не пострадал. Автомобилист был задержан сотрудниками посольства и передан местным властям, отметила она.

Позднее в правоохранительных органах подтвердили, что речь идёт о гражданине России. Это мужчина 1976 г.р., находится в состоянии алкогольного опьянения, он будет направлен на медицинское освидетельствование. Пострадавших в результате ДТП нет, уточнили в столичном управлении МВД.

Информированный источник сообщил агентству, что задержанный водитель внедорожника Range Rover "находится в состоянии ярко выраженного алкогольного опьянения".