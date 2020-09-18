Архив NEWSru.com Жилье было обещано Павлу Рудольф еще 20 лет назад, когда он вернулся из армии, где последние полгода службы провел в Чечне и участвовал, в частности, в боях в Аргунском ущелье

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В Омске Елизавета Рудольф и ее сын Павел 18 сентября подали уведомления в областную прокуратуру и мэрию Омска о начале бессрочной голодовки. Они добиваются предоставления им квартиры, которая полагается Павлу по закону "О ветеранах" (ФЗ N 5 от 12. 01. 95). Этот закон приравнивает его в праве получения жилья к ветеранам Великой Отечественной войны, пишет "Новая газета".

12 сентября Павел Рудольф и его мать Елизавета направили в мэрию и в прокуратуру области заявления о начале трехдневной предупредительной голодовки. Из органов власти на эту акцию отреагировала только полиция, хотя туда они заявления не подавали. "На следующий день пришел участковый, посмотрел, в каких живем мы условиях, засвидетельствовал, что находимся в голодовке", - сказала Елизавета.

По ее словам, от городской администрации не последовало никакой реакции, а в прокуратуре пообещали в течение месяца с заявлением "разобраться". Павла и Елизавету Рудольф такие сроки не устроили.

Жилье было обещано Павлу Рудольф еще 20 лет назад, когда он вернулся из армии, где последние полгода службы провел в Чечне и участвовал, в частности, в боях в Аргунском ущелье. В марте 2001 года администрация Центрального округа определила его в льготную очередь на получение жилплощади, однако очередь с годами становилась все больше и двигалась в обратную сторону.

Елизавета Рудольф сообщала, что все эти годы они прожили в невыносимых условиях: в частности, в подвале общежитиях их регулярно заливало прорваной канализацией, из-за чего там завелись крысы, которых не удавалось вывести.

В мае 2018 года Центр содержания и хранения имущества администрации Омска решил этот подвал продать и переселил их в многоквартирный дом на окраине города. На условиях коммерческого найма им было предоставлено помещение, которое числилось нежилым (ранее в нем располагались лифтерная и слесарка).

Елизавета и Павел Рудольф сами сделали в помещении ремонт, на который потратили 57 тысяч рублей. Эти затраты подтверждаются документально, но департамент жилищной политики отказался их компенсировать.

По договору с ним они обязаны были платить ежемесячно за проживание 8170 рублей и 4300-4500 рублей за коммунальные услуги. Пенсия у Елизаветы Рудольф - 13 500 рублей, а Павел Рудольф работает дворником с зарплатой 9 тысяч рублей. При этом 33% из них высчитываются на алименты (у него двое детей). Получается, что мужчина трудоспособного возраста имеет фактический доход вдвое меньше, чем пенсия его матери.

За 2,5 года задолженность за коммерческий найм помещения составила в сумме с пенями 156 тысяч рублей. Одно из требований голодающих - отменить решение Первомайского райсуда, постановившего взыскать с них недоплату.

Интересы Павла и Елизаветы Рудольф в органах власти и общественных организациях представляет правозащитница Алма Бухарбаева. По ее словам, 17 сентября Совет ветеранов Центрального округа принял решение оказать семье Рудольф юридическую поддержку. Поддержать их, в том числе протестными действиями, намерен областной Комитет по правам человека.