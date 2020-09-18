Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Правительство планирует направить в 2022-2023 годах почти 2 млрд руб. из средств федерального бюджета на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Правительство планирует направить в 2022-2023 годах почти 2 млрд руб. из средств федерального бюджета на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной. Об увеличении бюджетного финансирования на такую сумму говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, пишет РБК.

На 2022 год запланированы траты в размере 1,1 млрд руб., на 2023-й - 799,1 млн руб. Об объемах финансирования на 2021 год в документе не сообщается. Как пояснили в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд руб.

Необходимость работ по реконструкции здания Дома правительства обосновали разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также высокой степенью износа инженерных систем и оборудования. Как подчеркнули в пресс-службе правительства, инженерные системы эксплуатируются с 1978 года и устарели технически и морально.

Проект предусматривает реконструкцию внутренних конструкций Белого дома и благоустройство прилегающей территории, новое строительство и изменение ландшафта не предусмотрено. Общий архитектурный облик комплекса, его геометрические параметры, цветовое решение и материал отделки фасадов здания будут сохранены.

В ходе реконструкции часть сотрудников Белого дома переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнаца) в Трубниковском переулке. Сейчас выполняются первоочередные мероприятия, направленные на "предотвращение дальнейшего разрушения кровли, стилобата и подвальных помещений Дома правительства".

В главной части Дома правительства (зона А) пройдет реконструкция Аванзала и Зала наград - c изменением интерьеров и материалов отделки. Планы предусматривают реконструкцию стилобатной (цокальной) части здания, подземных гаражей, тепловых пунктов, семиэтажной части кровли и 20-этажной части кровли, главной лестницы, подпорных стен, фасадов с заменой светопрозрачных конструкций и облицовки, а также инженерных систем и сетей здания.

Решение о реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве в 2017 году. В 2019 году Главгосэкспертиза одобрила всю проектно-сметную документацию, но тогда сумма затрат не сообщалась. В том же году были заключены первые контракты на проведение работ и утверждена их общая стоимость, но в 2020 году финансирование работ было уменьшено на 1 млрд руб. Эти средства перенаправили в резервный фонд правительства для финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусматривает выделение почти 43 млн рублей в 2021-2022 годах на "организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации". Конкретные меры, которые будут применяться против ворон, не называются. Эксперты отмечают, что в Москве нет такого количества ворон, которое необходимо истреблять, а за последние годы их численность сократилось в пять раз. Кровле же здания они не могут вредить никак: в соцсетях эту идею назвали очередным способом "освоения бюджета".

Отметим, что суммы, выделенные на реконструкцию Белого дома, сопоставимы с суммами новых коронавирусных выплат медикам и суммами на закупку школьных автобусов в масштабах всей страны. 4 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, участвующих в борьбе с коронавирусом. Средства в размере 5 млрд рублей будут выделены из резервного фонда правительства, их получат сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением инфекции. Размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста.

Такую же сумму в 5 миллиардов рублей выделят из резервного фонда правительства на закупку школьных автобусов для регионов. Поставщиками станут российские производители: планируется закупить не менее 2100 единиц техники, значительная часть которой будет использоваться в сельской местности и отдаленных районах.