Мосгорсуд запретил сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) заранее ознакомиться с документами по делу о признании организации экстремистской, сообщил Telegram ее директор Иван Жданов. В суде такое решение объяснили тем, что в материалах якобы содержится гостайна.

Теперь представители ФБК могут ознакомиться с материалами только в день судебного заседания, а принять участие в процессе может только адвокат.. Оно состоится уже 26 апреля.

"Они прямо официально дело объявили государственной тайной. То есть у них нет ничего! Вот прямо ничего", - отметил Жданов. "Похоже судебная клоунада началась, и наше дело уже объявили государственной тайной!" - добавил он.

16 апреля прокуратура города Москвы подала иск в Мосгорсуд с требованием признать экстремистскими организации ФБК, Фонд защиты прав граждан* и "Штабы Навального" "в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности".

По мнению ведомства, эти организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации "под прикрытием либеральных лозунгов". "Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции"", - говорилось в сообщении надзорного органа.

"Это откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник", - заявили соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов.

После решения суда сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет лишения свободы, отметили в команде Навального.