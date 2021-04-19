Владимир Путин

Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден предложил организовать саммит для обсуждения проблем климата 22-23 апреля в формате видеоконференции. В Вашингтоне сообщили, что Байден пригласил на саммит 40 мировых лидеров, в том числе Владимира Путина.

18 апреля в Кремле заявили, что решение об участии Путина в климатическом саммите будет приниматься после того, как станут известны все детали мероприятия, передает "Интерфакс". "К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", - сказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, по его словам, Москве "надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать".

Китай пока не определился со своим участием в саммите. При этом Пекин подтвердил получение соответствующего приглашения.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин участвовал в аналогичном мероприятии с лидерами Франции и Германии.

Позиция китайской стороны выглядит наиболее бескомпромиссной на фоне принятого в Кремле решения об участии президента России в мероприятии, инициированном Джозефом Байденом.

В воскресенье Китай и США опубликовали совместное заявление по итогам переговоров, состоявшихся 15-16 апреля между спецпосланником КНР по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа и спецпосланником президента США по вопросам климата Джоном Керри в Шанхае. Стороны заявили, что "полны решимости сотрудничать друг с другом и с другими странами в борьбе с климатическим кризисом, который необходимо решать со всей требуемой им серьезностью и безотлагательностью", пишет газета "Жэньминь Жибао".

США и Китай намерены "удерживать повышение средней глобальной температуры на уровне ниже 2 градусов по Цельсию и продолжать усилия по ограничению его в пределах 1,5 градусов по Цельсию".

Обе страны "планируют принять надлежащие меры для максимального увеличения международных инвестиций и финансирования в поддержку перехода от высокоуглеродистых ископаемых источников энергии к зеленым, низкоуглеродным и возобновляемым источникам энергии в развивающихся странах". Также Пекин и Вашингтон "будут осуществлять поэтапный отказ от производства и потребления гидрофторуглерода", как это отражено в Кигалийской поправке к Монреальскому протоколу.

Обе страны намерены проводить политику, направленную на декарбонизацию промышленности и энергетики, в том числе с помощью циркулярной экономики, накопления энергии и модернизации энергосистем, а также улавливания, утилизации и хранения углерода, развития "зеленой" водородной энергетики.

Кроме того, Пекин и Вашингтон делают ставку на широкое использование возобновляемых источников энергии, "зеленое" и климатоустойчивое сельское хозяйство, энергоэффективные здания, "зеленый" транспорт с низким уровнем выбросов углекислого газа.

Обе страны намерены развивать сотрудничество в области решения проблем с выбросами других, не связанных с СО2 парниковых газов, таких как метан.

Китай - один из основных источников выбросов углекислого газа в мире. Си Цзиньпин сообщил о достижении пика выбросов к 2035 году и стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году.