Россия в ответ на "русский след" во взрывах объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата, в посольстве остались лишь 5 дипломатов

Сергей Сазанков / wikipedia.org Как говорится в сообщении МИД РФ, "послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата"

Фотобанк Moscow-Live / Поляков Алексей

Россия объявила "зеркальный" ответ на высылку 18 дипломатов РФ из Праги в связи с обнаруженным "русским следом" во взрывах 2014-го года - 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата, и им предписано покинуть страну до конца дня 19 апреля.

Как говорится в сообщении МИД РФ, "послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны", - говорится в документе. "Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", - добавили в МИД РФ.

После высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать всего лишь 5 дипломатов. По словам главы международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак, посольство в Москве "покинет вся политическая часть". "На то, чтобы они покинули территорию РФ, им предоставлено 24 часа, тогда как (высылаемые из Чехии) российские дипломаты получили 48 часов", - добавил Йиндрак.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в ходе которого погибли двое человек. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

Чешская полиция сообщила, что считает предполагаемых отравителей экс-разведчика Сергея Скрипаля - Александра Петрова и Руслана Боширова - причастными к взрывам в 2014 и 2016 годах. По данным ведомства, они попали в страну с поддельными молдавским и таджикским паспортами.

Утверждается, что Чепига и Мишкин прилетели в Чехию 13 октября 2014 года рейсом "Аэрофлота" из Москвы, отправились в соседнюю с Врбетицей Остраву, где остановились в отеле, и 16 октября уехали в Австрию, откуда вернулись в Россию. Россияне объявлены в розыск "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления", однако другие подробности дела полиция не раскрыла. Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности, 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем - в Злинский край.

МИД РФ уже выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом.

Ситуацию в Чехии обсудят на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС 19 апреля. Тогда же, как объявил глава правительства республики Андрей Бабиш, официальная Прага намерена обнародовать составленный Службой безопасности и информации страны документ о взрывах в Врбетице, послуживший поводом для высылки россиян.

Каких еще дипломатов выслали из России за последние три года

2021 год

17 апреля МИД России рекомендовал украинскому консулу Александру Сосонюку покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. Ранее в ФСБ сообщили, что дипломата задержали с поличным в Санкт-Петербурге - на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков.

16 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о высылке десяти американских сотрудников дипмиссии. МИД опубликовал список ответных шагов на санкции США, отметив, что данное решение Москва приняла, руководствуясь принципом взаимности. Кроме того, в Москве рекомендовали послу США уехать в Вашингтон на консультации, назвав эту меру "объективной необходимостью", которая вытекает из сложившейся "крайне напряженной" ситуации в двусторонних отношениях. США 15 апреля ввели новые санкции против России и заявили, что высылают 10 сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ также заявили, что в ответ на действия Варшавы Россия вышлет из страны пять польских дипломатов. Ранее трех сотрудников посольства России в Польше ранее признали персонами нон грата.

18 февраля Москва заявила, что высылает дипломата посольства Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата.

8 февраля Москва объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании. Дипломат должен был покинуть Россию в течение 72 часов. МИД РФ подчеркнул, что данный шаг предпринят российской стороной "в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране".

5 февраля издание EU Observer сообщило, что Россия выслала трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях. Несогласованные митинги прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный - 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*.

18 января МИД РФ заявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов. Они должны были покинуть Россию в течение двух недель. В российском МИД отметили, что данное решение Москва приняла, руководствуясь принципом взаимности, из-за безосновательного объявления персонами нон грата двух российских дипломатов.

2020 год

28 декабря МИД РФ сообщил, что помощник военного атташе при посольстве Болгарии в Москве объявлен персоной нон грата, он должен был покинуть Россию в течение 72 часов. В российском дипведомстве подчеркнули, что данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии.

23 декабря стало известно, что Россия объявила двух колумбийских дипломатов персонами нон грата. В российском МИД отметили, что это стало ответной мерой в связи с безосновательным решением колумбийской стороны о высылке двух дипломатов посольства России в Боготе.

12 октября МИД РФ сообщил, что два сотрудника посольства Болгарии в Москве объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть страну. Принятые меры являются ответом на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства.

31 августа стало известно, что Россия высылает трех словацких дипломатов, руководствуясь принципом взаимности. Послу Словакии был заявлен решительный протест в связи с безосновательной высылкой трех дипломатических сотрудников посольства РФ в Словакии.

28 августа стало известно, что Россия высылает советника норвежской дипмиссии Яна Флэте на фоне шпионского скандала. Среди 19 сотрудников посольства в РФ Флэте являлся вторым по значимости после посла.

24 августа Москва объявила австрийского дипломата персоной нон грата. Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вены и высылку сотрудника российской дипмиссии.

15 июня МИД РФ сообщил, что Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Данный шаг стал ответом на недружественные действия Праги и высылку двух сотрудников посольства России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".

2019 год

12 декабря стало известно, что два сотрудника немецкого посольства в России объявлены персонами нон грата, их обязали покинуть страну в течение недели. Также послу ФРГ выразили протест. Меры были связаны с аналогичными действиями Берлина.

5 декабря в МИД России послу Болгарии была вручена нота министерства об объявлении советника посольства Болгарии в Москве персона нон грата. В МИД РФ уточнили, что "данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре российского дипломата".

13 августа сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на провокацию, устроенную в мае украинскими спецслужбами. СБУ объявила сотрудника Генерального консульства России во Львове персона нон грата, не предъявив каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения. Только 13 августа украинские спецслужбы заявили, что он якобы занимался разведывательной деятельностью. СБУ также сообщила, что российский дипломат покинул страну.

8 мая издание Expressen со ссылкой на представителя шведского внешнеполитического ведомства сообщило, что МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, в качестве ответной меры после того, как МИД Швеции отказал в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.

16 апреля стало известно, что сотрудник польского консульства в Иркутске признан персоной нон грата. Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара отметила, что "это результат применения российскими властями принципа взаимности".

2018 год

21 декабря стало известно, что Россия высылает шведского дипломата - атташе посольства Швеции по делам культуры.

13 декабря Россия объявила словацкого военного дипломата персоной нон грата. Это стало ответом на то, что 22 ноября словацкие власти выслали представителя военного атташата посольства России в Братиславе.

6 августа в МИД России вызвали посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса, где ему вручили ноту о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан. Из России высылался торговый представитель посольства Греции в Москве, а также ответственный за коммуникационную службу посольства. Помимо этого, был запрещен въезд руководителю политического бюро министра иностранных дел Греции Йоргосу Сакеллариу.

17 марта в ответ на действия Лондона российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в течение недели.

29 марта стало известно, что Россия отзывает согласие на работу генконсульства США в Петербурге и высылает 60 американских дипломатов.

30 марта министерство иностранных дел России объявило о высылке из страны дипломатов и сотрудников дипмиссий Австралии (2), Албании (2), Германии (4), Дании (2), Ирландии (1), Испании (2), Италии (2), Канады (4), Латвии (1), Литвы (3), Македонии (1), Молдавии (3), Нидерландов (2), Норвегии (1), Польши (4), Румынии (1), Украины (13), Финляндии (1), Франции (4), Хорватии (1), Чехии (3), Швеции (1), Эстонии (1).

1 апреля Россия дополнительно выслала 50 британских дипломатов, чтобы численность британских дипломатов в России и российских - в Британии была паритетной. 2 апреля МИД сообщил о высылке одного сотрудника диппредставительства Черногории, 4 апреля - венгерского и бельгийского дипломатов.