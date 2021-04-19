Посольство Чехии в Москве покинула колонна автомобилей с высланными дипломатами, работа посольства парализована

АГН "Москва" / Мобильный репортер В данный момент посольство Чехии в Москве фактически не работает, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ян Гамачек

Jan Hamáček / facebook.com

Колонна автомобилей покинула посольство Чехии в Москве, которое к концу дня должны покинуть 20 сотрудников дипмиссии, объявленные МИД РФ персонами нон грата. 16 из них являются дипломатами.

Несколько микроавтобусов и легковых автомобилей провожали аплодисментами и свистом оставшиеся на территории сотрудники. На одном из автобусов был знак "дети", на территории посольства было заметное количество младших членов семей дипломатов. Сборы в данный момент продолжаются, сообщает РИА "Новости".

По словам первого вице-премьера и главы МИД республики Яна Гамачека, Прага ожидала принятия Москвой ответных мер на высылку 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге. Однако реакция России оказалась сильнее, чем ожидала Чехия. В данный момент посольство ЧР в Москве фактически не работает. Гамачек пояснил, что это связано с высылкой почти двух третей дипломатов, что парализует миссию.

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В Посольстве РФ в Чехии числится около 120 сотрудников, тогда как в диппредставительстве ЧР в Москве - вдвое меньше, около 60 человек.

"Функционирует только консульский отдел. Политический и экономический отделы закрыты. Мы будем должны заниматься практическими вопросами функционирования посольства. Это большой удар для посольства", - сказал глава МИД Чехии на брифинге, который транслировало Чешское телевидение.

Теперь Ян Гамачек намерен обсудить с премьер-министром Андреем Бабишем уместность следующего шага с чешской стороны.

Сотрудники чешской дипмиссии должны вернуться в Чехию в понедельник вечером. Прага организует отправку правительственного борта и координирует отъезд российских работников посольства, высланных из Чехии.

Высылка стала ответной мерой со стороны Москвы на объявление персонами нон грата 18 российских дипломатов, являющихся, по данным чешской Службы безопасности и информации (BIS), сотрудниками спецслужб РФ ГРУ и СВР. Чешский МИД принял решение выслать часть работников посольства РФ в связи с получением от контрразведки данных о причастности российских агентов к взрывам на военном складе в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

К ним, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ". Чешская полиция сообщила, что считает предполагаемых отравителей экс-разведчика Сергея Скрипаля - Александра Петрова и Руслана Боширова - причастными к взрывам в 2014 и 2016 годах. По данным ведомства, они попали в страну с поддельными молдавским и таджикским паспортами.

Утверждается, что Чепига и Мишкин прилетели в Чехию 13 октября 2014 года рейсом "Аэрофлота" из Москвы, отправились в соседнюю с Врбетицей Остраву, где остановились в отеле, и 16 октября уехали в Австрию, откуда вернулись в Россию. Россияне объявлены в розыск "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления", однако другие подробности дела полиция не раскрыла. Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности, 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем - в Злинский край.

Вначале МИД РФ выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом. А затем Москва решила ответить зеркально. Как говорится в сообщении МИД РФ, "послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны", - говорится в документе.